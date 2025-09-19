Como ver a pontuação de Qualidade do Sono [iPhone, iPad e Watch]

O monitoramento de sono já está presente há alguns anos no Apple Watch. Ainda que ele não tenha tantas funções como alguns de seus concorrentes, a Maçã segue aprimorando-o.

Um exemplo claro disso é a possibilidade de conferir uma pontuação da sua Qualidade do Sono (Sleep Score), que usa os dados capturados pelo seu relógio para lhe apresentar uma nota para a sua noite de sono.

Entenda como ela funciona e como visualizá-la no iPhone/iPad com iOS/iPadOS 26 e no Apple Watch com watchOS 26! 😴

Como a Apple calcula a Qualidade do Sono?

Para lhe apresentar um número que demonstra a qualidade do sono, a Apple considera três coisas: a duração do sono, a Hora de Dormir e se houveram interrupções durante esse período. Cada uma delas possui um peso diferente na nota, totalizando 100 pontos:

Duração : 50 pontos

: 50 pontos Hora de Dormir : 30 pontos

: 30 pontos Interrupções: 30 pontos

Como conferir a Qualidade do Sono das suas noites

Para ver a sua pontuação, você pode usar o iPhone/iPad ou o Apple Watch.

No iPhone/iPad

Abra o app Saúde, toque na lupa (no canto inferior) e escolha “Sono”. Selecione o cartão “Qualidade de Sono” para obter mais detalhes.

No Apple Watch

Abra o app Sono para conferir a Qualidade do Sono, que fica logo de cara. Selecionando o “i”, você obtém mais detalhes.

O bacana desse recurso é que, apesar de ter sido lançado com o iOS/iPadOS 26 e o watchOS 26, é que você pode conferir as pontuações retroativas, ou seja, de noites anteriores registradas no app Saúde.

