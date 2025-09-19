Estreia do dia no Apple TV+: 3ª temporada de “O Viajante Relutante, com Eugene Levy”

Estreia hoje, no Apple TV+, a terceira temporada de “O Viajante Relutante, com Eugene Levy” (“The Reluctant Traveler With Eugene Levy”), série de viagens estrelada pelo ator e comediante canadense Eugene Levy.
Ao longo dos oito episódios, Levy dá continuidade à sua busca por uma “lista definitiva de viagens” ao explorar diferentes culturas e tradições ao redor do mundo.
A nova temporada trás participações especiais como a de Príncipe William, a do cantor Michael Bublé, a da atriz Sarah Levy, a do grupo de K-Pop NOWZ e a do ex-jogador de críquete Rahul Dravid. Entre os guias e convidados locais estão o cantor e ator Eric Nam e o jogador de críquete Jofra Archer.
Os destinos desta vez incluem Áustria, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, Índia, Inglaterra, Irlanda e México. Neles, Levy viverá experiências como celebrar Dia de los Muertos em Oaxaca, festejar o St. Patrick’s Day na Irlanda e conhecer joias culturais da Índia.
Produzida pela Twofour, a série tem produção executiva de Levy, David Brindley, Nic Patten, Sara Brailsford, Iain Peckham e Lily Fitzpatrick.
A terceira temporada de “O Viajante Relutante, com Eugene Levy” já está disponível no catálogo do Apple TV+.
O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.