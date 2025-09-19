Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

iPhone 17 Pro Max bate com folga o Galaxy S25 Ultra em teste de bateria

Douglas Nascimento
19/09/2025 • 13:31
Tom’s Guide
iPhone 17 Pro Max e Galaxy 25 Ultra

Como acontece todos os anos sempre que uma nova linha de iPhones é lançada, os iPhones 17 e o iPhone Air passaram por alguns extensivos testes de bateria, entre eles o do Tom’s Guide, que envolveu todos os novos modelos.

Publicidade

Embora o foco tenha sido no iPhone Air, eles compararam a navegação contínua na web com o 5G ativado — e o novo aparelho não fez tão feio. Mesmo que tenha sido o iPhone a durar menos, a distância para o iPhone 17 base não foi tão grande — e ele também venceu seu concorrente direto nesse mercado de ultrafinos, o Galaxy S25 Edge.

YouTube video

O Galaxy S25 Ultra, que também foi testado, perdeu tanto para o iPhone 17 Pro Max (aqui, com uma diferença bem considerável) quanto para o iPhone 17 Pro, como mostram os números abaixo:

  • Galaxy S25 Edge: 11h48
  • iPhone Air: 12h02
  • iPhone 17: 12h47
  • Galaxy S25 Ultra: 14h27
  • iPhone 17 Pro: 15h32
  • iPhone 17 Pro Max: 17h54

Quando falamos em streaming de vídeo, após cinco horas de reprodução o iPhone Air também bateu com folga seu concorrente da Samsung, além de não ter ficado tão distante do iPhone 17 Pro Max quando em termos de bateria restante:

  • iPhone Air: 81%
  • iPhone 17 Pro Max: 88%
  • Samsung Galaxy S25 Edge: 67%

Mais testes

Também foram divulgados mais testes do canal The Tech Chap — sobre o qual já comentamos brevemente. Ao contrário do vídeo publicado anteriormente, o qual tinha como enfoque o iPhone Air, nesse novo vídeo foi mostrado detalhadamente o processo de comparativo entre os quatro novos aparelhos e o iPhone 16 Pro, do ano passado.

YouTube video

Diferentemente de canais como o PhoneBuff, o comparativo do The Tech Chap não foi feito com ferramentas automatizadas — embora tenham sido seguidos os mesmos padrões em termos de ambientação, sistema e temperatura para todos os aparelhos.

Publicidade

Posts relacionados

Com um quinto iPhone servindo como cronômetro do lado, o YouTuber testou manualmente diversos apps e jogos — sempre alternando de maneira equilibrada entre os aparelhos para tornar a análise justa.

Publicidade

Ao final do teste, os iPhones desligaram por completo nos seguintes tempos:

  • iPhone Air: 6h43
  • iPhone 17: 6h55
  • iPhone 16 Pro Max: 7h29
  • iPhone 17 Pro: 7h34
  • iPhone 17 Pro Max: 7h59

Vale ressaltar que testes do gênero geralmente sempre acabam se diferenciando entre diferentes testadores, uma vez que são diferentes condições, aplicativos e métricas analisadas durante o processo.

No caso do teste do The Tech Chap, por exemplo, todos os iPhones 17 utilizados contavam com um slot para SIM físicos — que contam com uma autonomia da bateria inferior em relação aos modelos que suportam apenas eSIM.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
iPhone 17 (miniatura)
Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10
Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x
Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via BGR

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

★ Baixe vídeos e até playlists inteiras com o 4K Video Downloader
Posts relacionados