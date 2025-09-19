iPhone 17 Pro Max bate com folga o Galaxy S25 Ultra em teste de bateria

Como acontece todos os anos sempre que uma nova linha de iPhones é lançada, os iPhones 17 e o iPhone Air passaram por alguns extensivos testes de bateria, entre eles o do Tom’s Guide, que envolveu todos os novos modelos.
Embora o foco tenha sido no iPhone Air, eles compararam a navegação contínua na web com o 5G ativado — e o novo aparelho não fez tão feio. Mesmo que tenha sido o iPhone a durar menos, a distância para o iPhone 17 base não foi tão grande — e ele também venceu seu concorrente direto nesse mercado de ultrafinos, o Galaxy S25 Edge.
O Galaxy S25 Ultra, que também foi testado, perdeu tanto para o iPhone 17 Pro Max (aqui, com uma diferença bem considerável) quanto para o iPhone 17 Pro, como mostram os números abaixo:
- Galaxy S25 Edge: 11h48
- iPhone Air: 12h02
- iPhone 17: 12h47
- Galaxy S25 Ultra: 14h27
- iPhone 17 Pro: 15h32
- iPhone 17 Pro Max: 17h54
Quando falamos em streaming de vídeo, após cinco horas de reprodução o iPhone Air também bateu com folga seu concorrente da Samsung, além de não ter ficado tão distante do iPhone 17 Pro Max quando em termos de bateria restante:
- iPhone Air: 81%
- iPhone 17 Pro Max: 88%
- Samsung Galaxy S25 Edge: 67%
Mais testes
Também foram divulgados mais testes do canal The Tech Chap — sobre o qual já comentamos brevemente. Ao contrário do vídeo publicado anteriormente, o qual tinha como enfoque o iPhone Air, nesse novo vídeo foi mostrado detalhadamente o processo de comparativo entre os quatro novos aparelhos e o iPhone 16 Pro, do ano passado.
Diferentemente de canais como o PhoneBuff, o comparativo do The Tech Chap não foi feito com ferramentas automatizadas — embora tenham sido seguidos os mesmos padrões em termos de ambientação, sistema e temperatura para todos os aparelhos.
Com um quinto iPhone servindo como cronômetro do lado, o YouTuber testou manualmente diversos apps e jogos — sempre alternando de maneira equilibrada entre os aparelhos para tornar a análise justa.
Ao final do teste, os iPhones desligaram por completo nos seguintes tempos:
- iPhone Air: 6h43
- iPhone 17: 6h55
- iPhone 16 Pro Max: 7h29
- iPhone 17 Pro: 7h34
- iPhone 17 Pro Max: 7h59
Vale ressaltar que testes do gênero geralmente sempre acabam se diferenciando entre diferentes testadores, uma vez que são diferentes condições, aplicativos e métricas analisadas durante o processo.
No caso do teste do The Tech Chap, por exemplo, todos os iPhones 17 utilizados contavam com um slot para SIM físicos — que contam com uma autonomia da bateria inferior em relação aos modelos que suportam apenas eSIM.
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
via BGR