iPhone 17 supera expectativas e Apple pede aumento na produção, diz site

A Apple pediu a pelo menos dois fornecedores que aumentassem em no mínimo 30% a produção do modelo de entrada do iPhone 17 após um forte desempenho do dispositivo durante a pré-venda nos Estados Unidos no último fim de semana, conforme uma reportagem do The Information.

Isso sugere que mais consumidores do que a Apple previa escolheram o iPhone 17, que sai a partir de US$800 — US$200 mais barato que o iPhone Air e US$300 mais barato que o iPhone 17 Pro, que agora começa em US$1.100.

Antes do lançamento do iPhone 17, a Apple havia destinado 25% de sua produção ao modelo de entrada, 10% ao iPhone Air e 65% aos iPhones 17 Pro/17 Pro Max, já que esses são normalmente os dispositivos mais vendidos.

https://t.co/lbX7JYpQZ2



Apple is boosting production of the standard iPhone 17 after strong pre-orders. This signals that consumers might want the cheaper model as its specs have narrowed considerably compared with the Pros. Check out my latest with @QianerLiu @theinformation — Wayne Ma (@waynema) September 19, 2025 A Apple está aumentando a produção do iPhone 17 padrão após fortes pré-vendas. Isso indica que os consumidores podem querer o modelo mais barato, já que suas especificações foram consideravelmente aproximadas em relação aos Pros. Confira minhas últimas notícias com @QianerLiu @theinformation

Como informamos, o iPhone 17 ganhou recursos dos modelos topos-de-linha, com a adição de uma tela ProMotion (taxas de atualização adaptativas de 1Hz até 120Hz) e a tecnologia de Tela Sempre Ativada — além de ter o mesmo tamanho do iPhone 17 Pro, com 6,3 polegadas.

Segundo analistas, a mudança ressalta como até mesmo a Apple, há muito conhecida por direcionar os clientes para seus dispositivos mais caros, está enfrentando uma demanda mais sensível ao preço.

Ainda de acordo com os especialistas, o aumento nas vendas de modelos de menor preço podem pesar nas margens de lucro da Apple — mesmo que ajudem a empresa a sustentar sua participação de mercado.

