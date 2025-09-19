Navegue

Leitura de 2 minuto

iPhone 17 supera expectativas e Apple pede aumento na produção, diz site

Luiz Gustavo Ribeiro
19/09/2025 • 16:40
Divulgação/Apple

A Apple pediu a pelo menos dois fornecedores que aumentassem em no mínimo 30% a produção do modelo de entrada do iPhone 17 após um forte desempenho do dispositivo durante a pré-venda nos Estados Unidos no último fim de semana, conforme uma reportagem do The Information.

Isso sugere que mais consumidores do que a Apple previa escolheram o iPhone 17, que sai a partir de US$800 — US$200 mais barato que o iPhone Air e US$300 mais barato que o iPhone 17 Pro, que agora começa em US$1.100.

Antes do lançamento do iPhone 17, a Apple havia destinado 25% de sua produção ao modelo de entrada, 10% ao iPhone Air e 65% aos iPhones 17 Pro/17 Pro Max, já que esses são normalmente os dispositivos mais vendidos.

A Apple está aumentando a produção do iPhone 17 padrão após fortes pré-vendas. Isso indica que os consumidores podem querer o modelo mais barato, já que suas especificações foram consideravelmente aproximadas em relação aos Pros. Confira minhas últimas notícias com @QianerLiu @theinformation

Como informamos, o iPhone 17 ganhou recursos dos modelos topos-de-linha, com a adição de uma tela ProMotion (taxas de atualização adaptativas de 1Hz até 120Hz) e a tecnologia de Tela Sempre Ativada — além de ter o mesmo tamanho do iPhone 17 Pro, com 6,3 polegadas.

Segundo analistas, a mudança ressalta como até mesmo a Apple, há muito conhecida por direcionar os clientes para seus dispositivos mais caros, está enfrentando uma demanda mais sensível ao preço.

Ainda de acordo com os especialistas, o aumento nas vendas de modelos de menor preço podem pesar nas margens de lucro da Apple — mesmo que ajudem a empresa a sustentar sua participação de mercado.

iPhone 17 (miniatura)
Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10
Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x
Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Capacidades: 256GB ou 512GB
iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
