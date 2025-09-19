Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

iPhones 17/17 Pro contêm o modem Snapdragon X80, da Qualcomm

Luiz Gustavo Ribeiro
19/09/2025 • 15:10
WinFuture
Modem Snapdragon X80 da Qualcomm

Com os novos iPhones em mãos, muitos correm para testar os dispositivos ou conferir suas entranhas, de modo a descobrir detalhes até então não divulgados pela Apple. Um vídeo de desmonte do iPhone 17 Pro Max, por exemplo, confirma que a empresa ainda usa (como esperado) um modem 5G da Qualcomm nos seus modelos topo-de-linha mais recentes.

Publicidade

Mais precisamente, o vídeo de teardown, publicado na rede social chinesa Bilibili, mostra que o iPhone 17 Pro Max usa o modem Snapdragon X80 (presumivelmente assim como o iPhone 17 e o iPhone 17 Pro), enquanto o ultrafino iPhone Air conta com o modem C1X, próprio da Apple. Os modelos do ano passado, vale lembrar, são equipados pelo Snapdragon X75.

Breakdown of 17 Pro Max shows a Qualcomm x80 modem!
byu/sealysea iniphone

Outro detalhe é que o modem Snapdragon X80 oferece suporte ao 5G mmWave, versão ultrarrápida do 5G em curtas distâncias. Vale notar, no entanto, que essa rede se limita aos Estados Unidos, já que o recurso ainda não está disponível para o resto do mundo — tanto que o modem da Apple ainda não compete com o da Qualcomm nesse quesito, já que o chip C1X suporta apenas a tecnologia sub-6GHz.

Como informamos, a Apple está trabalhando em um modem “C2” para os modelos do “iPhones 18 Pro” do próximo ano, o qual poderá trazer suporte para mmWave, reduzindo ainda mais dependência da Qualcomm para modems. O componente da Apple também seria mais eficiente em termos de energia, o que significa que a duração da bateria seria maior do que a empresa promete nos modelos atuais.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
iPhone 17 (miniatura)
Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10
Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x
Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via MacRumors

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Testes de queda do iPhone 17 Pro Max atestam resistência do Ceramic Shield 2
Posts relacionados