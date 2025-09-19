iPhones 17/17 Pro contêm o modem Snapdragon X80, da Qualcomm

Com os novos iPhones em mãos, muitos correm para testar os dispositivos ou conferir suas entranhas, de modo a descobrir detalhes até então não divulgados pela Apple. Um vídeo de desmonte do iPhone 17 Pro Max, por exemplo, confirma que a empresa ainda usa (como esperado) um modem 5G da Qualcomm nos seus modelos topo-de-linha mais recentes.

Mais precisamente, o vídeo de teardown, publicado na rede social chinesa Bilibili, mostra que o iPhone 17 Pro Max usa o modem Snapdragon X80 (presumivelmente assim como o iPhone 17 e o iPhone 17 Pro), enquanto o ultrafino iPhone Air conta com o modem C1X, próprio da Apple. Os modelos do ano passado, vale lembrar, são equipados pelo Snapdragon X75.

Outro detalhe é que o modem Snapdragon X80 oferece suporte ao 5G mmWave, versão ultrarrápida do 5G em curtas distâncias. Vale notar, no entanto, que essa rede se limita aos Estados Unidos, já que o recurso ainda não está disponível para o resto do mundo — tanto que o modem da Apple ainda não compete com o da Qualcomm nesse quesito, já que o chip C1X suporta apenas a tecnologia sub-6GHz.

Como informamos, a Apple está trabalhando em um modem “C2” para os modelos do “iPhones 18 Pro” do próximo ano, o qual poderá trazer suporte para mmWave, reduzindo ainda mais dependência da Qualcomm para modems. O componente da Apple também seria mais eficiente em termos de energia, o que significa que a duração da bateria seria maior do que a empresa promete nos modelos atuais.

via MacRumors