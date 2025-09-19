iPhones 17 Pro na cor azul-intenso estariam riscando facilmente

Mais um lançamento de iPhone, mais uma polêmica. Desta vez, a principal controvérsia envolvendo os recém-lançados iPhones 17 Pro (e Air) parece ter a ver com a propensão que novos os modelos teriam para apresentar riscos em sua construção, principalmente nas cores mais escuras.

Segundo informações da Bloomberg, consumidores têm notado que alguns modelos do iPhone 17 Pro e do 17 Pro Max na cor azul-intenso (deep blue) já contam com riscos bem chamativos em suas carcaças — o que é preocupante, levando em conta que eles estão há apenas algumas horas em exposição nas Apple Stores.

Jornalistas do veículo que cobriram o lançamento dos novos aparelhos em Hong Kong, Xangai e Londres também reportaram danos parecidos. O iPhone Air na cor preta, ainda segundo eles, também seria bastante vulnerável a riscos, apesar de contar com laterais de titânio.

Esse aparente problema também tem chamado bastante atenção na China, onde fotos de iPhones 17 Pro com a carcaça riscada têm dominado as redes sociais. A hashtag relacionada a esse problema, inclusive, já conta com mais de 40 milhões de visualizações na plataforma Weibo.

PSA if you order a blue 17 Pro:



Scratches look very noticeable. pic.twitter.com/tVmfzGDTLW — Amir (@WorkaholicDavid) September 17, 2025 OBS se você comprar um 17 Pro azul:



Arranhões parecem muito visíveis.

Como destacado pela reportagem, essa não é a primeira vez que a Apple enfrenta um problema dessa natureza. Em 2012, por exemplo, o iPhone 5 na cor slate (um preto azulado) foi criticado inicialmente por sua propensão a riscos — problema que também afetou (em maior grau, inclusive) os iPhones 7 e 7 Plus na cor preto-brilhante (jet black), em 2016.

Os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max (os primeiros a contarem com um acabamento de titânio), vale lembrar, também apresentaram problemas relacionados ao seu acabamento no lançamento, embora eles envolvessem alterações de cor, e não riscos.

Curiosamente, pouco tem se falado sobre o modelo base, que sempre contou com uma construção de alumínio anodizado — lembrando que o iPhone 17, ao contrário dos modelos Pro, conta com uma versão na cor preta.

Enquanto ainda não sabemos se isso realmente é um problema generalizado dos novos iPhones, talvez seja uma boa ideia usá-los com uma capa de proteção. Que coisa, hein? 😬

