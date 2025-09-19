Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

iPhones 17 Pro na cor azul-intenso estariam riscando facilmente

O iPhone Air na cor preta também estaria enfrentando um problema parecido
Bruno Cardoso
19/09/2025 • 12:09

Mais um lançamento de iPhone, mais uma polêmica. Desta vez, a principal controvérsia envolvendo os recém-lançados iPhones 17 Pro (e Air) parece ter a ver com a propensão que novos os modelos teriam para apresentar riscos em sua construção, principalmente nas cores mais escuras.

Publicidade

Segundo informações da Bloomberg, consumidores têm notado que alguns modelos do iPhone 17 Pro e do 17 Pro Max na cor azul-intenso (deep blue) já contam com riscos bem chamativos em suas carcaças — o que é preocupante, levando em conta que eles estão há apenas algumas horas em exposição nas Apple Stores.

Vlad Savov/Bloomberg

Jornalistas do veículo que cobriram o lançamento dos novos aparelhos em Hong Kong, Xangai e Londres também reportaram danos parecidos. O iPhone Air na cor preta, ainda segundo eles, também seria bastante vulnerável a riscos, apesar de contar com laterais de titânio.

Esse aparente problema também tem chamado bastante atenção na China, onde fotos de iPhones 17 Pro com a carcaça riscada têm dominado as redes sociais. A hashtag relacionada a esse problema, inclusive, já conta com mais de 40 milhões de visualizações na plataforma Weibo.

OBS se você comprar um 17 Pro azul:

Arranhões parecem muito visíveis.

Como destacado pela reportagem, essa não é a primeira vez que a Apple enfrenta um problema dessa natureza. Em 2012, por exemplo, o iPhone 5 na cor slate (um preto azulado) foi criticado inicialmente por sua propensão a riscos — problema que também afetou (em maior grau, inclusive) os iPhones 7 e 7 Plus na cor preto-brilhante (jet black), em 2016.

Publicidade

Os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max (os primeiros a contarem com um acabamento de titânio), vale lembrar, também apresentaram problemas relacionados ao seu acabamento no lançamento, embora eles envolvessem alterações de cor, e não riscos.

Posts relacionados

Curiosamente, pouco tem se falado sobre o modelo base, que sempre contou com uma construção de alumínio anodizado — lembrando que o iPhone 17, ao contrário dos modelos Pro, conta com uma versão na cor preta.

Publicidade

Enquanto ainda não sabemos se isso realmente é um problema generalizado dos novos iPhones, talvez seja uma boa ideia usá-los com uma capa de proteção. Que coisa, hein? 😬

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
iPhone 17 (miniatura)
Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10
Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x
Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

WhatsApp testa recurso para mencionar todos os participantes de um grupo
Posts relacionados