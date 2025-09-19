MacMagazine no Ar #649: iOS 26, monitoramento de hipertensão, pré-venda dos iPhones no Brasil e mais!

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 649ª edição do nosso podcast.
Participantes do dia
- Rafael Fischmann [@rfischmann]
- Eduardo Marques [@eduardomarques]
A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].
Pauta do episódio
00:00:00Introdução
00:08:19iOS 26 e iPadOS 26 são liberados com Liquid Glass, novos apps e outras novidades
00:15:31App do MacMagazine ganha update com nova interface Liquid Glass!
00:18:17Monitoramento de hipertensão do Apple Watch é aprovado pela FDA nos Estados Unidos
00:24:03Apple inicia a pré-venda dos iPhones 17 e Air no Brasil
00:27:14Apple ainda tem pelo menos 10 novos produtos a caminho após os iPhones 17 e Air, diz Mark Gurman
00:34:05MacBook Pro com OLED também poderá ter tela sensível ao toque
00:41:25Apple TV+ fatura 22 estatuetas nos Emmy Awards de 2025; “O Estúdio” e “Ruptura” são os destaques
00:47:33Encerramento
Apoio: NordVPN e Google Workspace
Links citados na introdução
Gravação: 18 de setembro de 2025
Duração: 51min05
