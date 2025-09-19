Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

O que é e como ativar o Consumo Adaptável em iPhones

Pedro Henrique Nunes
19/09/2025 • 07:15
Consumo adaptável no iPhone

O iOS 26 trouxe um novo recurso para certos iPhones que visa estender ainda mais a vida útil da bateria do aparelho.

Publicidade

Batizado de Consumo Adaptável (Adaptive Power), ele funciona de forma automática, em segundo plano, usando a inteligência no dispositivo para prever quando você precisará de uma bateria extra com base nos padrões de uso recentes.

Apesar disso, a Apple deixa bem claro que o Consumo Adaptável não gerenciará o desempenho do iPhone ao usar recursos que exigem muito do aparelho, como a câmera ou o Modo de Jogo.

Veja como habilitá-lo! 🔋

Compatibilidade

A Apple informa que o Consumo Adaptável já vem habilitado por padrão nos iPhones 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max.

Publicidade

Além desses aparelhos, você pode ativá-lo manualmente nos seguintes modelos rodando o iOS 26 ou posterior:

  • iPhones 15 Pro e 15 Pro Max
  • iPhone 16e
  • iPhones 16 e 16 Plus
  • iPhones 16 Pro e 16 Pro Max

O que o Consumo Adaptável faz na prática?

Segundo a Apple, ele faz “ajustes na performance” do iPhone, além de diminuir o brilho da tela em 3%, limitar as atividades em segundo plano e ativar, de forma automática, o Modo Pouca Energia quando a bateria chega a 20%.

Como ativar/desativar o Consumo Adaptável

Abra os Ajustes e toque em “Bateria”. Vá até “Modo de Alimentação” e habilite ou desabilite “Consumo Adaptável”.

Se mantê-lo ligado, você ainda pode optar por receber as notificações de quando o recurso será ativado.

Publicidade

Bacana, não?! 🙂

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
iPhone 17 (miniatura)
Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10
Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x
Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Promoções na App Store: Inventarium, SpongeBob – The Cosmic Shake, Digital Notes: Note Taking App e mais!
Posts relacionados