O que é e como ativar o Consumo Adaptável em iPhones

O iOS 26 trouxe um novo recurso para certos iPhones que visa estender ainda mais a vida útil da bateria do aparelho.

Batizado de Consumo Adaptável (Adaptive Power), ele funciona de forma automática, em segundo plano, usando a inteligência no dispositivo para prever quando você precisará de uma bateria extra com base nos padrões de uso recentes.

Apesar disso, a Apple deixa bem claro que o Consumo Adaptável não gerenciará o desempenho do iPhone ao usar recursos que exigem muito do aparelho, como a câmera ou o Modo de Jogo.

Veja como habilitá-lo! 🔋

Compatibilidade

A Apple informa que o Consumo Adaptável já vem habilitado por padrão nos iPhones 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max.

Além desses aparelhos, você pode ativá-lo manualmente nos seguintes modelos rodando o iOS 26 ou posterior:

iPhones 15 Pro e 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhones 16 e 16 Plus

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max

O que o Consumo Adaptável faz na prática?

Segundo a Apple, ele faz “ajustes na performance” do iPhone, além de diminuir o brilho da tela em 3%, limitar as atividades em segundo plano e ativar, de forma automática, o Modo Pouca Energia quando a bateria chega a 20%.

Como ativar/desativar o Consumo Adaptável

Abra os Ajustes e toque em “Bateria”. Vá até “Modo de Alimentação” e habilite ou desabilite “Consumo Adaptável”.

Se mantê-lo ligado, você ainda pode optar por receber as notificações de quando o recurso será ativado.

Bacana, não?! 🙂

