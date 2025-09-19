OpenAI teria “roubado” mais de 20 funcionários da Apple só em 2025

Quando a OpenAI anunciou que lançará os seus primeiros hardware em parceria com o ex-Apple Jony Ive, muito se falou sobre a possibilidade de esses aparelhos se tornarem uma ameaça para o império do iPhone. De acordo com uma reportagem do The Information, no entanto, eles já estão sendo uma dor de cabeça para a gigante de Cupertino, mesmo ainda não tendo sido revelados ao mundo.

Segundo a matéria, que é assinada pelo jornalista Wayne Ma, a empresa dona do ChatGPT tem tentado (e muitas vezes conseguido) seduzir talentos da Apple para trabalhar nessa sua mais nova empreitada com promessas de menos burocracia, pacotes de compensação mais vantajosos e até mesmo conjuntos de ações que podem ultrapassar a marca de US$1 milhão.

Apenas em 2025, a OpenAI teria “roubado” mais de 20 funcionários da Maçã — o dobro do ano passado, quando “apenas” 10 funcionários trocaram de empresa. Especialistas em hardware, esses funcionários ajudaram a desenvolver interfaces, vestíveis, câmeras e tecnologia de áudio durante o seu tempo no Apple Park.

Um dos nomes citados por Ma é o de Cyrus Daniel Irani, que trabalhou para a Apple por longos 15 anos e é creditado pela criação do clássico ícone de ondas da Siri, o qual foi introduzido em 2015 com o lançamento dos iPhones 6S. Erik de Jong é outro egresso, tendo servido como executivo sênior do time de hardware do Apple Watch.

A OpenAI, no entanto, nem teria precisado entrar em contato com algumas dessas pessoas para contratá-las, já que, segundo a reportagem, muitos funcionários da Maçã estariam consultando proativamente a empresa de Sam Altman para saber como é trabalhar por lá — interessados, principalmente, na ideia de se reunirem com Ive e Tang Tan, com quem dividiram os laboratórios da Apple por tantos anos.

Também é citado um aparente descontentamento dos funcionários da Apple, que estariam frustrados com a ideia de trabalhar apenas em produtos iterativos todos os anos — ou seja, sem muitas mudanças radicais. A baixa valorização das ações da empresa nos últimos anos também seria um fator importante.

A Apple, no entanto, estaria ciente dessa debandada, tendo até mesmo tomado a decisão de cancelar uma reunião externa na China para suas equipes de manufatura e cadeia de suprimentos (americanas e chinesas). O medo dos executivos, segundo Ma, era de que essa reunião afastasse muitas pessoas de Cupertino por tempo demais, abrindo espaço para novas investidas da OpenAI.

Luxshare na mira de Altman

Não são só os funcionários da Apple que estariam sendo assediados pela OpenAI, e sim também as parceiras da empresa na cadeia de fabricação.

Ainda de acordo com a reportagem, a empresa do ChatGPT firmou um acordo de grandes proporções com a Luxshare, conhecida por fabricar dispositivos como iPhones e AirPods, para a produção de seus vindouros produtos.

A OpenAI também teria contatado a Goertek, que também integra a linha de fabricação dos AirPods, além de ser responsável pela produção de HomePods e Apple Watches. Ao que tudo indica, a OpenAI quer que a fabricante chinesa forneça módulos de alto-falantes para os seu futuros dispositivos.

Afinal, como será esse produto?

Até agora, a OpenAI não disse como será esse seu primeiro dispositivo, embora tenha dado algumas dicas no mínimo enigmáticas.

Segundo Ma, porém, a companhia está considerando diversos form factors, como óculos inteligentes, gravadores de voz e até uma espécie de broche. Além disso, o plano da empresa seria lançar os seus primeiros produtos (sim, no plural) entre o fim do ano que vem e o início de 2027.