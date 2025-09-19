Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Twist Spinner: Hands Free App, Xadrez ~ Pro, DRAW 3D JUNIOR e mais!

Marcelo Melo
19/09/2025 • 20:42

Fechando a semana, de lançamento dos novos iPhones, aproveite e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Twist Spinner, desenvolvido por Anthony Harvey, é uma releitura de um jogo clássico e garantia de diversão!

Os comandos serão apresentados pelo jogo, em três modos diferentes — certifique-se de ativar o som do seu aparelho para receber os comandos.

Confira um vídeo:

YouTube video

Curtiu? Aproveite a oferta e boa diversão!

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$190 em descontos:

Jogos

Jogo de xadrez.

Publicidade

Jogo de estratégia.

Puzzles.

Aplicativos

Modelos em 3D.

Publicidade

Crie animações.

Não deixem de conferir a nossa cobertura especial dos lançamentos da Maçã, e tenham um excelente final de semana! Lembrando que as ofertas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

Vídeo: unboxing e hands-on dos Apple Watches SE 3, Series 11 e Ultra 3!
Posts relacionados