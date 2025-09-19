Promoções na App Store: Twist Spinner: Hands Free App, Xadrez ~ Pro, DRAW 3D JUNIOR e mais!

Fechando a semana, de lançamento dos novos iPhones, aproveite e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!
Twist Spinner, desenvolvido por Anthony Harvey, é uma releitura de um jogo clássico e garantia de diversão!
Os comandos serão apresentados pelo jogo, em três modos diferentes — certifique-se de ativar o som do seu aparelho para receber os comandos.
Confira um vídeo:
Curtiu? Aproveite a oferta e boa diversão!
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$190 em descontos:
Jogos
Jogo de xadrez.
Jogo de estratégia.
Puzzles.
Aplicativos
Modelos em 3D.
Crie animações.
Não deixem de conferir a nossa cobertura especial dos lançamentos da Maçã, e tenham um excelente final de semana! Lembrando que as ofertas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️