Testes de queda do iPhone 17 Pro Max atestam resistência do Ceramic Shield 2

Após o lançamento dos novos iPhones, o pessoal do canal AppleTrack realizou os seus tradicionais testes de queda. Após uma série de experimentos, o novo Ceramic Shield 2, presente nos modelos mais recentes, chamou atenção pela durabilidade.
Segundo a Apple, o material é até três vezes mais resistente a arranhões, e os testes parecem confirmar promessa. Enquanto o iPhone 16 Pro Max apresentava quebras graves após impactos sucessivos, seu sucessor permaneceu intacto em quedas de alturas comuns ao cotidiano. O vidro traseiro do iPhone 17 Pro Max só se rompeu após um impacto de cerca de seis metros sem capa de proteção.
Já a estrutura de alumínio, apesar de suportar bem os impactos, demonstrou fragilidade estética. Amassados e descascados na pintura surgiram após as primeiras quedas, em contrate ao titânio usado no iPhone 16 Pro, que permitia pequenos reparos por polimento.
A linha dos iPhones 17, assim como todos os novos lançamentos da Maçã, já está disponível no Brasil, com preços a partir de R$8.000.
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.