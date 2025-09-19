Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Testes de queda do iPhone 17 Pro Max atestam resistência do Ceramic Shield 2

Bruno S. Gentile
19/09/2025 • 14:20

Após o lançamento dos novos iPhones, o pessoal do canal AppleTrack realizou os seus tradicionais testes de queda. Após uma série de experimentos, o novo Ceramic Shield 2, presente nos modelos mais recentes, chamou atenção pela durabilidade.

Publicidade

Segundo a Apple, o material é até três vezes mais resistente a arranhões, e os testes parecem confirmar promessa. Enquanto o iPhone 16 Pro Max apresentava quebras graves após impactos sucessivos, seu sucessor permaneceu intacto em quedas de alturas comuns ao cotidiano. O vidro traseiro do iPhone 17 Pro Max só se rompeu após um impacto de cerca de seis metros sem capa de proteção.

YouTube video

Já a estrutura de alumínio, apesar de suportar bem os impactos, demonstrou fragilidade estética. Amassados e descascados na pintura surgiram após as primeiras quedas, em contrate ao titânio usado no iPhone 16 Pro, que permitia pequenos reparos por polimento.

Deixei meu iPhone 17 cair novamente

A linha dos iPhones 17, assim como todos os novos lançamentos da Maçã, já está disponível no Brasil, com preços a partir de R$8.000.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
iPhone 17 (miniatura)
Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10
Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x
Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Vídeo: tudo o que você precisa saber sobre os AirPods Pro 3 [unboxing + hands-on]
Posts relacionados