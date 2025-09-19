Testes de queda do iPhone 17 Pro Max atestam resistência do Ceramic Shield 2

Após o lançamento dos novos iPhones, o pessoal do canal AppleTrack realizou os seus tradicionais testes de queda. Após uma série de experimentos, o novo Ceramic Shield 2, presente nos modelos mais recentes, chamou atenção pela durabilidade.

Segundo a Apple, o material é até três vezes mais resistente a arranhões, e os testes parecem confirmar promessa. Enquanto o iPhone 16 Pro Max apresentava quebras graves após impactos sucessivos, seu sucessor permaneceu intacto em quedas de alturas comuns ao cotidiano. O vidro traseiro do iPhone 17 Pro Max só se rompeu após um impacto de cerca de seis metros sem capa de proteção.

Já a estrutura de alumínio, apesar de suportar bem os impactos, demonstrou fragilidade estética. Amassados e descascados na pintura surgiram após as primeiras quedas, em contrate ao titânio usado no iPhone 16 Pro, que permitia pequenos reparos por polimento.

I dropped my iPhone 17 again pic.twitter.com/Post0h7qjm — Sam Kohl (@iupdate) September 19, 2025 Deixei meu iPhone 17 cair novamente

A linha dos iPhones 17, assim como todos os novos lançamentos da Maçã, já está disponível no Brasil, com preços a partir de R$8.000.

Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10

Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso

Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial

Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10

Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x

Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto

Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.