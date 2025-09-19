Tim Cook nega impacto das tarifas de Trump nos preços dos novos iPhones

O CEO da Apple, Tim Cook, afirmou que os aumentos de preço da linha iPhone 17 não estão ligados a tarifas comerciais impostas pelo governo de Donald Trump. A declaração foi feita em entrevista à CNBC, diretamente da Apple Fifth Avenue, em Nova York (Estados Unidos), durante o lançamento mundial da nova linha de iPhones.

Cook destacou que “não há aumento de tarifas embutido nos preços”, em resposta a especulações de que o reajuste de US$100 no iPhone 17 Pro teria sido influenciado pelo governo estadunidense. A Apple manteve os preços dos modelos de entrada e apresentou o novo iPhone Air em substituição ao Plus, em uma faixa mais intermediária de preço.

Para reduzir custos com taxas, a empresa vem diversificando sua cadeia de produção, ampliando a importação de aparelhos de países como Índia e Vietnã, além da China. Em junho, o sucessor de Steve Jobs revelou que a Apple absorveu cerca de US$800 milhões em custos ligados a tarifas.

O lançamento atraiu grandes filas em diversas regiões do mundo, incluindo Austrália e China. Em Nova Iorque, a movimentação foi marcada por um clima festivo; como uma espécie de “Super Bowl da Apple“, comparou Tim Cook fazendo menção ao dia mais importante do futebol americano nos Estados Unidos. Acompanhado de Deirdre O’Brien, chefe de varejo da companhia e eleita uma das mulheres mais poderosas do mundo, e de Alan Dye, vice-presidente de design, o executivo tirou fotos com clientes, assinou iPhones e celebrou o início das vendas.

O CEO, com a visita à Apple Store nova-iorquina, mantém a tradição de comparecer a lojas da Apple em dias de lançamento, iniciada em 2012, quando participou da estreia do iPhone 5 em Palo Alto.

A linha de iPhones 17, o novo iPhone Air, novos modelos de Apple Watch e os AirPods Pro 3 já estão disponíveis para venda, inclusive no Brasil.

