Vídeo: tudo o que você precisa saber sobre os AirPods Pro 3 [unboxing + hands-on]

Junto aos novos iPhones e Apple Watches, a Apple tratou de lançar também a terceira geração dos seus fones “profissionais”, intitulados AirPods Pro 3.
Será que eles são melhores que os AirPods Pro 2, conhecido por ser um ótimo produto? Há muita diferença entre o novo modelo e o anterior? Eles ficam mais firmes na orelha por conta dos ajustes de design promovidos pela Apple? E essa nova ponta de silicone com espuma? O microfone é bom mesmo (dá para gravar um podcast com eles)? E a promessa de Cancelamento Ativo de Ruído 2x melhor, será que é válida?
Não sei se conseguimos, mas tentamos responder essas e outras perguntas que vocês possam ter neste vídeo completo de unboxing e hands-on dos AirPods Pro 3.
Uma pena que a Apple ainda não ofereça esse produto também na cor preta, né? Mas se pararmos para pensar, não existe nem mesmo iPhone 17 Pro preto, que dirá fones… 🤪
Mas, quem sabe, a Apple não esteja guardando esse trunfo para um momento mais oportuno, não é mesmo? Lembrando que, além deste vídeo, já fizemos também unboxings de todos os novos iPhones (Air, 17 Pro/17 Pro Max e 17). 😉
Apoio: NordVPN
Proteja sua vida digital com a NordVPN, a VPN mais rápida e confiável do mercado. Navegue com segurança em redes Wi-Fi públicas, mantenha sua privacidade online e acesse conteúdos de qualquer lugar do mundo sem restrições. Assine agora a NordVPN e descubra por que milhões de usuários — incluindo nós, do MacMagazine — confiam nela para uma internet mais livre e segura. Aproveite a promoção com 73% de desconto e 3 meses grátis!
