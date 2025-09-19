Vídeo: unboxing das cinco cores do iPhone 17!

Já viu os nossos unboxings do iPhone Air e dos iPhones 17/17 Pro? Então está na hora de conferir o do iPhone 17!
São cinco cores (preto, branco, azul-névoa, sálvia e lavanda) em uma estrutura muito parecida com o iPhone 16 — pelo menos por fora, afinal falaremos das novidades internas desse novo modelo em outro vídeo.
Simbora:
A estrutura dele continua sendo feita em alumínio fosco, temos duas câmeras (Fusion principal e ultra‑angular, ambas de 48 megapixels), uma tela de 6,3″ e bandeja para cartão SIM — apenas o iPhone Air, vale notar, é eSIM em todo o mundo.
Espero que gostem do vídeo! 😉
Apoio: NordVPN
Proteja sua vida digital com a NordVPN, a VPN mais rápida e confiável do mercado. Navegue com segurança em redes Wi-Fi públicas, mantenha sua privacidade online e acesse conteúdos de qualquer lugar do mundo sem restrições. Assine agora a NordVPN e descubra por que milhões de usuários — incluindo nós, do MacMagazine — confiam nela para uma internet mais livre e segura. Aproveite a promoção com 73% de desconto e 3 meses grátis!
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.