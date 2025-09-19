Vídeo: unboxing das cinco cores do iPhone 17!

Já viu os nossos unboxings do iPhone Air e dos iPhones 17/17 Pro? Então está na hora de conferir o do iPhone 17!

São cinco cores (preto, branco, azul-névoa, sálvia e lavanda) em uma estrutura muito parecida com o iPhone 16 — pelo menos por fora, afinal falaremos das novidades internas desse novo modelo em outro vídeo.

Simbora:

A estrutura dele continua sendo feita em alumínio fosco, temos duas câmeras (Fusion principal e ultra‑angular, ambas de 48 megapixels), uma tela de 6,3″ e bandeja para cartão SIM — apenas o iPhone Air, vale notar, é eSIM em todo o mundo.

Espero que gostem do vídeo! 😉

