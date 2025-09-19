Vídeo: unboxing de todas as cores do iPhone Air!

Tem vídeo de iPhone novo na área! E não me refiro a um novo modelo de um aparelho que já existia, não. Estou falando da primeira geração de um iPhone que, muito provavelmente, servirá de base para um sonho antigo da Apple: criar um iPhone tão fino quanto um pedaço de vidro.

Publicidade

Enquanto esse futuro não chega, o iPhone Air é o que temos de mais evoluído nessa área: são 5,6mm de espessura na sua parte mais fina! Claro que isso tem o seu preço: por ser muito fino e relativamente leve (165 gramas), ele vem com apenas uma câmera (Fusion de 48 megapixels), um alto-falante integrado na parte superior (nada de som estéreo) e, claro, a menor bateria entre os novos iPhones.

Mas esse vídeo é sobre o visual, as cores (cinza-espacial, branco-nuvem, dourado-claro e azul-céu), o material (titânio) e tudo mais que pode ser avaliado ao tirar o telefone da caixa.

E esse unboxing do iPhone Air é só o nosso primeiro de muitos! 📦📱

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.