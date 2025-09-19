Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
View on YouTube

Vídeo: unboxing de todas as cores do iPhone Air!

Eduardo Marques
19/09/2025 • 07:24
Leitura de 1 minuto

Tem vídeo de iPhone novo na área! E não me refiro a um novo modelo de um aparelho que já existia, não. Estou falando da primeira geração de um iPhone que, muito provavelmente, servirá de base para um sonho antigo da Apple: criar um iPhone tão fino quanto um pedaço de vidro.

Publicidade

Enquanto esse futuro não chega, o iPhone Air é o que temos de mais evoluído nessa área: são 5,6mm de espessura na sua parte mais fina! Claro que isso tem o seu preço: por ser muito fino e relativamente leve (165 gramas), ele vem com apenas uma câmera (Fusion de 48 megapixels), um alto-falante integrado na parte superior (nada de som estéreo) e, claro, a menor bateria entre os novos iPhones.

YouTube video
Assinar o nosso canal do YouTube

Mas esse vídeo é sobre o visual, as cores (cinza-espacial, branco-nuvem, dourado-claro e azul-céu), o material (titânio) e tudo mais que pode ser avaliado ao tirar o telefone da caixa.

E esse unboxing do iPhone Air é só o nosso primeiro de muitos! 📦📱

Apoio: NordVPN

Logo - NordVPN

Proteja sua vida digital com a NordVPN, a VPN mais rápida e confiável do mercado. Navegue com segurança em redes Wi-Fi públicas, mantenha sua privacidade online e acesse conteúdos de qualquer lugar do mundo sem restrições. Assine agora a NordVPN e descubra por que milhões de usuários — incluindo nós, do MacMagazine — confiam nela para uma internet mais livre e segura. Aproveite a promoção com 73% de desconto e 3 meses grátis!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Eduardo Marques
Graduado em Comunicação Social pela ESPM-RJ, teve seu primeiro contato com um produto Apple (um iMac G5) em 2005, quando trabalhava em uma produtora de eventos. Depois foi morar fora para estudar e voltou com um iMac G5 (iSight) na bagagem. Sempre que passa em frente a uma Apple Store, é abduzido. Carioca e flamenguista, trabalha em um MacBook Pro de 16" (2021) e usa um iPhone 15 Pro Max, um Apple Watch Ultra 2 e uma Apple TV 4K (1ª geração), além dos AirPods Pro 2.
Post Ant.

Como ver a pontuação de Qualidade do Sono [iPhone, iPad e Watch]
Posts relacionados