Vídeo: unboxing dos iPhones 17 Pro e 17 Pro Max!

Chegou a hora de conhecer os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max!

Publicidade

Com cores polêmicas, os novos aparelhos topos-de-linha da Apple muito provavelmente vão lhe surpreender — só não sei se de forma positiva ou negativa. Isso, claro, falando apenas da parte estética, afinal este vídeo de unboxing é sobre isso! 😛

Conheça as novas cores dos modelos (prateado, laranja‑cósmico e azul‑intenso — sim, nada de preto…), veja a nova estrutura em alumínio (adeus titânio nos modelos Pro) e mais nesse passeio pelos novos aparelhos.

E você, vai/iria de qual deles? 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.