Vídeo: unboxing e hands-on dos Apple Watches SE 3, Series 11 e Ultra 3!

Eduardo Marques
19/09/2025 • 20:32
Leitura de 1 minuto

Alguém aqui interessado em ver/conhecer os novos Apple Watches? Pois este vídeo é para você!

Nele, fazemos o unboxing dos três modelos recém-lançados (Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 e Apple Watch Ultra 3) e damos uma geral em todas as — poucas, mas algumas relevantes — novidades que eles ganharam.

Falamos de cores, vidro (resistência), tela, recursos de saúde, reprodução de áudio pelo alto-falante, recarga rápida, bateria, chip, conectividade e mais!

YouTube video
Além desse vídeo dos Apple Watches, já publicamos também unboxings de todos os novos iPhones (Air, 17 Pro/17 Pro Max e 17) e um vídeo bem completo sobre tudo o que há de novo nos AirPods Pro 3!

Em breve tem mais, é claro.

Eduardo Marques
Graduado em Comunicação Social pela ESPM-RJ, teve seu primeiro contato com um produto Apple (um iMac G5) em 2005, quando trabalhava em uma produtora de eventos. Depois foi morar fora para estudar e voltou com um iMac G5 (iSight) na bagagem. Sempre que passa em frente a uma Apple Store, é abduzido. Carioca e flamenguista, trabalha em um MacBook Pro de 16" (2021) e usa um iPhone 15 Pro Max, um Apple Watch Ultra 2 e uma Apple TV 4K (1ª geração), além dos AirPods Pro 2.
