Vídeo: unboxing e hands-on dos Apple Watches SE 3, Series 11 e Ultra 3!

Alguém aqui interessado em ver/conhecer os novos Apple Watches? Pois este vídeo é para você!

Nele, fazemos o unboxing dos três modelos recém-lançados (Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 e Apple Watch Ultra 3) e damos uma geral em todas as — poucas, mas algumas relevantes — novidades que eles ganharam.

Falamos de cores, vidro (resistência), tela, recursos de saúde, reprodução de áudio pelo alto-falante, recarga rápida, bateria, chip, conectividade e mais!

Além desse vídeo dos Apple Watches, já publicamos também unboxings de todos os novos iPhones (Air, 17 Pro/17 Pro Max e 17) e um vídeo bem completo sobre tudo o que há de novo nos AirPods Pro 3!

Em breve tem mais, é claro.

