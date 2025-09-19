Navegue

WhatsApp testa recurso para mencionar todos os participantes de um grupo

Douglas Nascimento
19/09/2025 • 10:35

O WhatsApp está testando uma novidade pra lá de bem-vinda (e bastante requisitada pelos usuários) para grupos: a possibilidade de mencionar de maneira prática e rápida todos os participantes de uma única vez.

Atualmente, para mencionar todos os membros de um grupo é necessário selecionar todos eles no menu de marcação — o que não é nada prático e acaba resultando em uma mensagem gigante na maioria das vezes.

De acordo com o WABetaInfo, o processo para mencionar todos os membros começa de maneira semelhante ao de mencioná-los individualmente, bastando teclar “@” no campo de digitação para que a nova opção apareça.

Após tocar em “@everyone” (o que deverá ganhar uma tradução por aqui), cada integrante do grupo será notificado individualmente sobre a menção em questão — independente de suas configurações de notificações tradicionais.

WhatsApp beta

Ainda segundo o site, até o momento a função está liberada tanto para administradores quanto para usuários comuns, mas pode ser que o WhatsApp dê aos admins a possibilidade de controlar isso futuramente.

Esse nível de controle me parece algo interessante a ser adicionado, uma vez que evitaria floods em grupos com muitos usuários e poderia deixar o recurso restrito a avisos gerais de extrema importância.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
