Como colocar um lembrete para retornar uma ligação perdida no Telefone

Pedro Henrique Nunes
20/09/2025 • 15:00
Recurso para lembrar de ligar para um número (chamada perdida)

O iOS 26 trouxe novos recursos para o aplicativo Telefone (Phone). Um deles, por exemplo, possibilita colocar um lembrete para retornar uma ligação que não tenha sido atendida. Assim, fica muito mais fácil lembrar de retorná-la quando for oportuno.

Vale observar que uma função parecida já podia ser usada, mas ela era um pouco diferente, já que você colocava o lembrete diretamente na tela da ligação, enquanto a outra pessoa ligava.

Veja como utilizar o novo jeito! 📞

Com o app Telefone aberto, toque na aba “Ligações”. Em seguida, deslize o dedo da direita para a esquerda em cima da chamada desejada e selecione o botão azul, com um relógio.

Por fim, escolha uma das opções:

  • Lembre-me em 1 Hora
  • Lembre-me Hoje à Noite
  • Lembre-me Amanhã
  • Lembre-me Depois…

Nesse último caso, você poderá escolher a data e o horário de uma forma mais personalizada.

Recurso para lembrar de ligar para um número (chamada perdida)

Bem interessante, não é mesmo?

via MacRumors

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
