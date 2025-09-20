Como gravar vídeos com as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo em iPhones

Os iPhones 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max contam com várias novidades relacionadas às suas câmeras.

Uma delas, por exemplo, é a Captura Dupla (Dual Capture), que permite gravar um vídeo com as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo — ótimo para mostrar algo que esteja acontecendo junto com a sua reação, por exemplo.

Veja como usá-lo na prática! 📱

Abra o app Câmera; Selecione o modo “Vídeo”, na parte inferior da tela; Vá até o botão com pontinhos (no canto superior direito); Escolha “Captura Dupla”;

Toque na tela para mostrar o botão de gravar e selecione-o para começar a gravação; Para desativar a Captura Dupla, basta tocar no ícone do recurso.

