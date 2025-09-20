Como gravar vídeos com as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo em iPhones

Os iPhones 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max contam com várias novidades relacionadas às suas câmeras.
Uma delas, por exemplo, é a Captura Dupla (Dual Capture), que permite gravar um vídeo com as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo — ótimo para mostrar algo que esteja acontecendo junto com a sua reação, por exemplo.
Veja como usá-lo na prática! 📱
- Abra o app Câmera;
- Selecione o modo “Vídeo”, na parte inferior da tela;
- Vá até o botão com pontinhos (no canto superior direito);
- Escolha “Captura Dupla”;
- Toque na tela para mostrar o botão de gravar e selecione-o para começar a gravação;
- Para desativar a Captura Dupla, basta tocar no ícone do recurso.
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.