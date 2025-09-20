Como selecionar uma fonte de entrada de áudio no iPhone e iPad

Com o iOS/iPadOS 26, a Apple finalmente está permitindo que os usuários alterem a fonte de entrada de áudio.
Na prática, isso pode ser usado para gravações em um aplicativo específico ou no dispositivo em si — como o microfone integrado do smartphone/tablet ou um microfone outro conectado por Bluetooth, por exemplo.
Veja, a seguir, como mudar isso! 📱
Comece abrindo o app ou site desejado. Em seguida, acesse a Central de Controle deslizando o dedo para baixo, a partir do canto superior direito.
Selecione o botão correspondente ao app na parte superior da Central de Controle, em “Entrada” e selecione um dispositivo de entrada.
Simples, não?!