Como selecionar uma fonte de entrada de áudio no iPhone e iPad

Pedro Henrique Nunes
20/09/2025 • 18:00
Foto de Nico Indii na Unsplash
Gravando podcast pelo iPhone

Com o iOS/iPadOS 26, a Apple finalmente está permitindo que os usuários alterem a fonte de entrada de áudio.

Na prática, isso pode ser usado para gravações em um aplicativo específico ou no dispositivo em si — como o microfone integrado do smartphone/tablet ou um microfone outro conectado por Bluetooth, por exemplo.

Veja, a seguir, como mudar isso! 📱

Comece abrindo o app ou site desejado. Em seguida, acesse a Central de Controle deslizando o dedo para baixo, a partir do canto superior direito.

Selecione o botão correspondente ao app na parte superior da Central de Controle, em “Entrada” e selecione um dispositivo de entrada.

Simples, não?!

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
