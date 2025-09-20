MM Fórum: certificado digital, configurando iPhone novo, fones com Mac mini (2011) e mais!

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.
Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.
Vamos aos links desta semana?
|Tópico
|Autor
|Respostas
|Certificado digital
|Carlos_Alberto
|1,1K
|Novo iPhone: transferir dados ou fazer configuração limpa?
|Thiago Oliveira
|8
|Fone Ouvido com fio Mac Mini Modelo 2011
|Roger Santos Reis
|7
|Apple store Americana não aceita mais Cartões Brasileiros
|hcesconeto
|2
|Phone no iPadOS26
|ca.miss
|1
Boas discussões, pessoal! 😉