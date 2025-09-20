Por que sentimos vontade de trocar de iPhone todo ano?

Seja sincero: o seu iPhone ainda funciona bem, mas você já está de olho no próximo modelo? Não é só você. Todo setembro é a mesma história: a Apple sobe ao palco, apresenta o novo iPhone e, de repente, surge aquela vontade quase automática de trocar de aparelho.

Puxei o titulo falando de iPhone por ser o carro-chefe, mas na fundo o texto serve pra qualquer produto da Apple e vou explorar um pouco disso tudo. Será apenas marketing bem-feito ou há algo mais profundo no comportamento humano?

Não sei quanto este post vai ajudar as pessoas a refletirem ou se eu estou escrevendo para mim mesmo (pensar o que faço todos os anos), bem como o que me faz ter essa vontade de trocar de iPhone (e todos os outros produtos que tenho). Então, fui pesquisar um pouco se existia algo mais técnico sobre isso.

O que acontece na nossa mente

A ciência já tem algumas respostas para essa vontade quase automática de trocar de iPhone:

Novidade como recompensa : nosso cérebro libera dopamina quando temos contato com algo novo (novelty seeking). A cada setembro, os anúncios da Apple ativam esse gatilho — ainda que a mudança seja apenas um botão extra ou uma cor inédita.

: nosso cérebro libera dopamina quando temos contato com algo novo (novelty seeking). A cada setembro, os anúncios da Apple ativam esse gatilho — ainda que a mudança seja apenas um botão extra ou uma cor inédita. Obsolescência percebida : mesmo quando o aparelho antigo funciona bem, ele parece pior quando comparado ao modelo mais novo. Esse contraste gera a sensação de que estamos “ficando para trás”.

: mesmo quando o aparelho antigo funciona bem, ele parece pior quando comparado ao modelo mais novo. Esse contraste gera a sensação de que estamos “ficando para trás”. Efeito status e pertencimento : trocar de iPhone não é só sobre tecnologia; é sobre estar no mesmo nível de amigos, colegas ou da comunidade Apple. O produto serve como um marcador social.

: trocar de iPhone não é só sobre tecnologia; é sobre estar no mesmo nível de amigos, colegas ou da comunidade Apple. O produto serve como um marcador social. FOMO (fear of missing out) : ver um recurso novo sendo mostrado em keynotes ou no celular de outra pessoa ativa o medo de estar perdendo algo — mesmo que aquilo não seja essencial para o nosso dia a dia.

: ver um recurso novo sendo mostrado em keynotes ou no celular de outra pessoa ativa o medo de estar perdendo algo — mesmo que aquilo não seja essencial para o nosso dia a dia. Efeito cumulativo: pequenas frustrações (bateria que dura menos, câmera que não acompanha, carregamento lento) vão se acumulando. Quando o novo modelo promete resolver uma dessas dores, o desejo de troca cresce.

Esses mecanismos explicam porque a experiência de usar um iPhone 16 Pro e migrar para o 17 Pro pode parecer “mais do mesmo”, mas voltar para um iPhone X escancara o salto. A mente cria novas referências de velocidade, fluidez e qualidade — e não consegue mais “desver” o avanço. Isso parece familiar pra você quando a Apple compara a versão atual com versões mais antigas do que a diretamente anterior? Quando o salto não é tão grande, é uma grande estratégia!

Já teve um momento, que pelo menos para mim, era muito fácil decidir.

Quando as mudanças eram óbvias

Se voltarmos alguns anos, os avanços eram claros — e quase irresistíveis, como por exemplo:

Tela Retina (2010) : o que foi olhar para essa tela pela primeira vez?!

: o que foi olhar para essa tela pela primeira vez?! Siri (2011) : falar com o celular trouxe a sensação de futuro.

: falar com o celular trouxe a sensação de futuro. Touch ID (2013) : desbloquear o iPhone com a digital parecia mágico!

: desbloquear o iPhone com a digital parecia mágico! Câmera dupla (2016) : o modo Retrato mudou a fotografia móvel.

: o modo Retrato mudou a fotografia móvel. Face ID (2017) : bastava olhar para a tela para desbloquear.

: bastava olhar para a tela para desbloquear. Apple Pay (2014/2015): pagar encostando o celular foi um divisor de águas — e, ainda assim, existem bancos e serviços que até hoje não oferecem isso tal compatibilidade.

Nesses casos acima, a troca parecia óbvia.

Durante os anos que trabalhei com desenvolvimento de apps, principalmente no começo, chegava até a ser um diferencial já chegar ao escritório do cliente na segunda-feira com o iPhone que tinha sido lançado na sexta-feira anterior. Isso facilitou a fechar vários negócios, pois gerava a percepção de que estávamos preocupados em estarmos atualizados e usar tudo que a Apple tinha para oferecer de novidades.

Integrações com novas partes de hardware e software que só ficavam disponíveis para algum modelo. Gerava aquela sensação: “Caramba, esse já é o novo iPhone? Deixa eu ver!”

As evoluções discretas

Hoje, o ritmo é mais incremental. As mudanças são reais, mas menos perceptíveis:

Botão de Ação (iPhone 15 Pro): detalhe que vira atalho valioso.

detalhe que vira atalho valioso. ProMotion (120Hz) : rolagem mais fluida, mais sentida ao voltar para um modelo antigo.

: rolagem mais fluida, mais sentida ao voltar para um modelo antigo. Ilha Dinâmica (Dynamic Island) : deu vida a um espaço que antes era apenas o notch.

: deu vida a um espaço que antes era apenas o notch. Câmeras melhores: saltos mais claros só quando comparados a gerações passadas.

No Apple Watch, a história se repete: a diferença entre o Series 8 e o 9, por exemplo, pode parecer pequena. Mas tente usar um Series 4 novamente — a Tela Sempre Ativa (Always-On Display), a velocidade e os sensores de saúde… tudo isso deixa o antigo ultrapassado em segundos!

Divulgação/Apple

Nos AirPods Pro, a evolução do Cancelamento Ativo de Ruído também parece discreta de ano em ano, até você voltar ao modelo original.

Evoluções regionais

Nem sempre as novidades da Apple chegam de forma igual para todos os mercados. Há recursos que estreiam primeiro nos Estados Unidos — e, muitas vezes, em apenas alguns estados ou cidades. Foi assim com o Apple Pay, que demorou anos para se espalhar globalmente; com o SOS de Emergência via satélite, lançado de forma extremamente restrita; até funções aparentemente simples, como cartões de transporte público no app Carteira (Wallet), surgem antes em lugares como Nova York, Londres ou Tóquio.

E aqui entra um ponto curioso: fica lindo nas apresentações! Ver no palco um executivo mostrar a integração da carteira digital com habilitação ou documentos oficiais passa a sensação de que, cedo ou tarde, também teremos aquilo no nosso país.

Mas a realidade é que, em alguns casos, esse “futuro” nunca chegou. O HomePod, por exemplo, jamais foi lançado oficialmente no Brasil. O mesmo vale para integrações de sistemas de saúde com o app Fitness, que em mercados como os EUA conectam direto com prontuários médicos. Sem falar em carteira de habilitação e passaporte na Carteira, já disponíveis em alguns estados americanos, mas ainda distantes da maioria dos usuários no resto do mundo.

Mesmo assim, esses anúncios cumprem um papel: alimentar a esperança de que um dia seremos contemplados. E, nesse processo, reforçam o efeito aspiracional que a Apple domina como poucas.

O paradoxo da percepção

Trocar de iPhone 14 Pro para o 15 Pro, depois para o 16 Pro e o 17 Pro, pode parecer pouco. Mas segure um iPhone X hoje e o salto é gritante: Face ID mais lento, câmeras básicas, tela sem ProMotion…

Esse efeito tem nome: obsolescência percebida. O aparelho antigo continua funcionando, mas nosso padrão de referência muda. O que parecia rápido em 2019 hoje parece lento. E é nesse contraste que percebemos o valor acumulado das pequenas melhorias.

O porto seguro e as apostas ousadas

Enquanto mantém seus pilares (iPhone, iPad, Mac e Apple Watch), a Apple segue investindo em projetos mais ousados:

O carro da Apple: mesmo cancelado, dificilmente tenha deixado de render insights valiosos em sensores, IA e automação. E olha que este é um dos projetos que “vazou” bastante informação sobre ele — imagine os que não são comentados!

mesmo cancelado, dificilmente tenha deixado de render insights valiosos em sensores, IA e automação. E olha que este é um dos projetos que “vazou” bastante informação sobre ele — imagine os que não são comentados! Vision Pro : em termos de qualidade, não tem rival. Não quero entrar na polêmica entre Meta Quest, que também é um produto legal, mas ele não chegas aos pés do Vision Pro em qualidade, só valendo pelo custo-beneficio. Se o Vision Pro fosse mais acessível, teria um impacto ainda maior no mercado e no ecossistema de desenvolvedores, mas talvez seja essa mesmo a estratégia da Apple para não lançar algo para a massa antes do mercado estar preparado — vide Google Glass que morreu na praia e não estava preparado para o seu tempo.

: em termos de qualidade, não tem rival. Não quero entrar na polêmica entre Meta Quest, que também é um produto legal, mas ele não chegas aos pés do Vision Pro em qualidade, só valendo pelo custo-beneficio. Se o Vision Pro fosse mais acessível, teria um impacto ainda maior no mercado e no ecossistema de desenvolvedores, mas talvez seja essa mesmo a estratégia da Apple para não lançar algo para a massa antes do mercado estar preparado — vide Google Glass que morreu na praia e não estava preparado para o seu tempo. HomePod com tela : uma aposta para unir áudio de qualidade e interação visual, ampliando o ecossistema doméstico.

: uma aposta para unir áudio de qualidade e interação visual, ampliando o ecossistema doméstico. Inteligência artificial e saúde: áreas onde a Apple planta sementes de longo prazo.

Essas iniciativas mostram que a empresa sabe equilibrar seu “porto seguro” com apostas que podem transformar mercados inteiros.

Vale a pena trocar todo ano?

Para a maioria, não. As diferenças anuais são sutis demais para justificar o investimento. Mas o desejo não é irracional:

Buscamos novidade. Acumulamos pequenas frustrações com o aparelho atual. Caímos na narrativa bem construída da Apple.

Divulgação/Apple

Trocar todo ano é um luxo, não uma necessidade. O que importa é lembrar que, ao olhar para trás, percebemos como o conjunto dessas mudanças discretas transformou, sim, nossa relação com a tecnologia.

E você, já sentiu o choque de voltar a usar um iPhone ou um Apple Watch antigo depois de anos com modelos mais novos?

Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10

Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso

Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial

Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10

Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x

Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto

Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.