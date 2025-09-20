Vídeo: hands-on (quase) completo dos iPhones 17, Air e 17 Pro/17 Pro Max!

Há algum bom tempo, os upgrades anuais de iPhones são incrementais. O que eu quero dizer com isso é que não temos uma revolução de um ano para o outro, e sim melhorias pontuais em coisas como, por exemplo, resistência (Ceramic Shield 2), qualidade da tela (ProMotion e Tela Sempre Ativa), processamento (A19 e A19 Pro), componentes de conectividade (chips N1 e C1X), bateria (quanto mais, melhor!), recarga (agora mais rápida com e sem fio), entre outras coisas.

Mas de vez em quando a Apple também dá passos para trás, como por exemplo o retorno do alumínio (agora num design unibody) aos modelos Pro — que tem uma explicação técnica para isso e envolve a chegada de uma câmara de vapor, a qual explicamos melhor no vídeo.

Mas e as câmeras? Bem, como esse é um tema de extrema importância para a Apple, nós decidimos fazer não um, mas outros dois vídeos focados nisso, os quais você poderá conferir em breve.

Neste, então, confira todas as outras mudanças que chegaram aos iPhones 17, Air e 17 Pro/17 Pro Max num vídeo (quase) completo de hands-on!

Ah, e se comprou um iPhone novo mas está na dúvida sobre qual acessório escolher para proteger ele, vale a pena conferir esse outro vídeo que fizemos mostrando muitas das cases — e outros acessórios como a Bateria MagSafe (exclusiva do Air) e a alça transversal para você carregar o seu iPhone por aí!

