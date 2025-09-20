Navegue

Vídeo: hands-on (quase) completo dos iPhones 17, Air e 17 Pro/17 Pro Max!

Eduardo Marques
20/09/2025 • 13:29
Leitura de 1 minuto

Há algum bom tempo, os upgrades anuais de iPhones são incrementais. O que eu quero dizer com isso é que não temos uma revolução de um ano para o outro, e sim melhorias pontuais em coisas como, por exemplo, resistência (Ceramic Shield 2), qualidade da tela (ProMotion e Tela Sempre Ativa), processamento (A19 e A19 Pro), componentes de conectividade (chips N1 e C1X), bateria (quanto mais, melhor!), recarga (agora mais rápida com e sem fio), entre outras coisas.

Mas de vez em quando a Apple também dá passos para trás, como por exemplo o retorno do alumínio (agora num design unibody) aos modelos Pro — que tem uma explicação técnica para isso e envolve a chegada de uma câmara de vapor, a qual explicamos melhor no vídeo.

Mas e as câmeras? Bem, como esse é um tema de extrema importância para a Apple, nós decidimos fazer não um, mas outros dois vídeos focados nisso, os quais você poderá conferir em breve.

Neste, então, confira todas as outras mudanças que chegaram aos iPhones 17, Air e 17 Pro/17 Pro Max num vídeo (quase) completo de hands-on!

YouTube video
Ah, e se comprou um iPhone novo mas está na dúvida sobre qual acessório escolher para proteger ele, vale a pena conferir esse outro vídeo que fizemos mostrando muitas das cases — e outros acessórios como a Bateria MagSafe (exclusiva do Air) e a alça transversal para você carregar o seu iPhone por aí!

Eduardo Marques
Graduado em Comunicação Social pela ESPM-RJ, teve seu primeiro contato com um produto Apple (um iMac G5) em 2005, quando trabalhava em uma produtora de eventos. Depois foi morar fora para estudar e voltou com um iMac G5 (iSight) na bagagem. Sempre que passa em frente a uma Apple Store, é abduzido. Carioca e flamenguista, trabalha em um MacBook Pro de 16" (2021) e usa um iPhone 15 Pro Max, um Apple Watch Ultra 2 e uma Apple TV 4K (1ª geração), além dos AirPods Pro 2.
