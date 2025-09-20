Vídeo: os novos acessórios da Apple para os iPhones 17 e Air!

Junto com os novos iPhones, a Apple lançou muitos novos acessórios — os quais podem ser conferidos nesse nosso artigo. Pois é claro que, após fazermos os unboxings dos iPhones Air, 17 Pro/17 Pro Max e 17, nós também testamos muitos desses produtos.

Quais deles? Anota aí: Bateria MagSafe (exclusiva do iPhone Air), Bumper (também pro Air), Capa com MagSafe (Air), Capa transparente com MagSafe (disponível para iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max), Capa de tecido TechWoven com MagSafe (iPhone 17 Pro e 17 Pro Max), Capa de silicone com MagSafe (17, 17 Pro/17 Pro Max) e, é claro, a alça transversal.

Muuuita coisa, não é mesmo? 😅 Algumas bonitas, outras nem tanto… mas o bom é que, assim, você consegue conhecer todos eles e decidir qual é o melhor para você!

E não acabou; em breve, teremos por aqui ainda mais vídeos focados nos novos iPhones!

