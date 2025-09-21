Como combinar a cor dos ícones da Tela de Início com a cor do iPhone ou da capa da Apple

Um dos benefícios de se ter os produtos da Apple é que o hardware funciona de uma forma conjunta com o software, permitindo que você usufrua de recursos avançados em iPhones, iPads, Macs e outros aparelhos.
No iOS 26, por exemplo, uma função muito interessante agradará aqueles usuários que curtem alterar a cor dos ícones da Tela de Início do iPhone. A partir dessa versão, é possível combinar a cor do iPhone ou da capa de silicone, couro, FineWoven ou TechWoven da Apple com a dos ícones.
Veja como utilizar isso na prática! 📱
Antes de mais nada, caso tenha uma, coloque a capa no seu iPhone. Depois, na Tela de Início, toque em qualquer área vazia para entrar no modo de edição (quando os apps começam a tremer).
Vá até “Editar” (no canto superior esquerdo) e em “Personalizar”. Acesse “Tingido” (no canto inferior direito) e toque no primeiro ou segundo ícone, da esquerda para a direita, para combinar a cor dos ícones com o iPhone ou a capa, respectivamente.
Bem legal — e tecnológico —, não é?
