Como combinar a cor dos ícones da Tela de Início com a cor do iPhone ou da capa da Apple

Pedro Henrique Nunes
21/09/2025 • 16:30
Um dos benefícios de se ter os produtos da Apple é que o hardware funciona de uma forma conjunta com o software, permitindo que você usufrua de recursos avançados em iPhones, iPads, Macs e outros aparelhos.

No iOS 26, por exemplo, uma função muito interessante agradará aqueles usuários que curtem alterar a cor dos ícones da Tela de Início do iPhone. A partir dessa versão, é possível combinar a cor do iPhone ou da capa de silicone, couro, FineWoven ou TechWoven da Apple com a dos ícones.

Veja como utilizar isso na prática! 📱

Antes de mais nada, caso tenha uma, coloque a capa no seu iPhone. Depois, na Tela de Início, toque em qualquer área vazia para entrar no modo de edição (quando os apps começam a tremer).

Vá até “Editar” (no canto superior esquerdo) e em “Personalizar”. Acesse “Tingido” (no canto inferior direito) e toque no primeiro ou segundo ícone, da esquerda para a direita, para combinar a cor dos ícones com o iPhone ou a capa, respectivamente.

Bem legal — e tecnológico —, não é?

