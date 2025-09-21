Como compartilhar os seus círculos de atividade como imagem

Se você curte se exercitar com o seu Apple Watch, já deve acompanhar o seu progresso nos círculos de atividade (composto por movimento, exercício e em pé).

Publicidade

Uma dica muito simples possibilita que você compartilhe o seu progresso nas redes sociais ou com os seus amigos no formato de uma imagem — sem precisar recorrer às tradicionais capturas de tela.

Veja como é simples! 🙂

Abra o app Fitness no seu iPhone ou iPad e selecione a aba “Resumo”. Quando quiser compartilhar o progresso, toque no botão de compartilhamento (no canto superior direito).

Em seguida, escolha “Salvar Imagem”. Com isso, os círculos serão salvos como uma imagem no aplicativo Fotos, por onde você pode compartilhar com quem quiser.