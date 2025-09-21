Navegue

Como compartilhar os seus círculos de atividade como imagem

Pedro Henrique Nunes
21/09/2025 • 13:30
Leitura de 1 minuto

Se você curte se exercitar com o seu Apple Watch, já deve acompanhar o seu progresso nos círculos de atividade (composto por movimento, exercício e em pé).

Uma dica muito simples possibilita que você compartilhe o seu progresso nas redes sociais ou com os seus amigos no formato de uma imagem — sem precisar recorrer às tradicionais capturas de tela.

Veja como é simples! 🙂

Abra o app Fitness no seu iPhone ou iPad e selecione a aba “Resumo”. Quando quiser compartilhar o progresso, toque no botão de compartilhamento (no canto superior direito).

Salvar progresso de atividades como imagem

Em seguida, escolha “Salvar Imagem”. Com isso, os círculos serão salvos como uma imagem no aplicativo Fotos, por onde você pode compartilhar com quem quiser.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
