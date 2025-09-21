Como desativar a pré-visualização das capturas em tela cheia no iPhone

Com o iOS 26, a Apple turbinou uma função usada por muitos usuários diariamente em seus iPhones.
Utilizando a combinação de botões para capturar a tela do smartphone, é possível usar os benefícios da Inteligência Visual (Visual Intelligence), além de interagir com os conteúdos exibidos na tela.
Isso já vem habilitado assim que você atualizar o sistema operacional. Se preferir, você pode voltar ao comportamento antigo (que coloca uma pré-visualização da captura no canto inferior esquerdo).
Veja como fazer! 📱
- Para desativar essa exibição em tela cheia, abra os Ajustes.
- Toque em “Geral”.
- Selecione “Captura de Tela”.
- Por fim, desmarque a opção “Pré-visualizações em Tela Cheia”.
Qual você prefere? 🙂