Foto de vfhnb12 / Depositphotos
Mão de um homem segurando um iPhone 15 Pro Max

Como desativar a pré-visualização das capturas em tela cheia no iPhone

Pedro Henrique Nunes
21/09/2025 • 15:00
Leitura de 1 minuto

Com o iOS 26, a Apple turbinou uma função usada por muitos usuários diariamente em seus iPhones.

Publicidade

Utilizando a combinação de botões para capturar a tela do smartphone, é possível usar os benefícios da Inteligência Visual (Visual Intelligence), além de interagir com os conteúdos exibidos na tela.

Isso já vem habilitado assim que você atualizar o sistema operacional. Se preferir, você pode voltar ao comportamento antigo (que coloca uma pré-visualização da captura no canto inferior esquerdo).

Veja como fazer! 📱

YouTube video
  1. Para desativar essa exibição em tela cheia, abra os Ajustes.
  2. Toque em “Geral”.
  3. Selecione “Captura de Tela”.
  1. Por fim, desmarque a opção “Pré-visualizações em Tela Cheia”.

Qual você prefere? 🙂

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
