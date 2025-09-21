Navegue

Divulgação/Apple

Como usar a nova câmera de selfies (Palco Central) dos iPhones 17 e Air

Pedro Henrique Nunes
21/09/2025 • 18:00
Leitura de 1 minuto

Um dos principais chamarizes das novas câmeras dos iPhones 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max é a sua nova câmera frontal de 18 megapixels, com suporte ao recurso Palco Central (Center Stage).

Publicidade

Esse novo recurso, aliado ao novo sensor quadrado (presente apenas nessa câmera frontal), faz com que seja possível tirar fotos e gravar vídeos na orientação vertical ou horizontal sem precisar virar o smartphone, além de também oferecer um ângulo de visão mais amplo.

Nós explicamos todas essas novidades no vídeo abaixo:

YouTube video

Para as selfies em grupo (pequeno), o iPhone usa inteligência artificial para ampliar o campo de visão; já para grupos maiores, ele muda a orientação de vertical para horizontal de forma automática, a fim de incluir todo mundo no enquadramento! 

Publicidade

Veja como utilizar isso na prática! 📸

Abra o app Câmera (Camera) e, caso a lente traseira esteja selecionada, toque no botão do canto inferior direito para alternar para a câmera frontal.

Para tirar uma foto (selfie) na horizontal, basta tocar no botão representado por uma foto com duas setinhas a fim de girar o enquadramento. Já tocando no botão com as setinhas, você amplia ou diminui o ângulo de visão.

Usando a câmera Palco Central dos iPhones 17, Air e 17 Pro/17 Pro Max

Você também pode ampliar o ângulo de visão automaticamente com o Palco Central ao tocar no botão com um bonequinho e ativando/desativando as seguintes opções:

  • Zoom Automático: expande automaticamente o enquadramento quando um rosto é detectado na borda da moldura
  • Rotação Automática: gira automaticamente o enquadramento para o horizontal para acomodar mais pessoas na foto.
Usando a câmera Palco Central dos iPhones 17, Air e 17 Pro/17 Pro Max

Ótima novidade, não é mesmo!

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
iPhone 17 (miniatura)
Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10
Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x
Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
