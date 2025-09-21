Como usar a nova câmera de selfies (Palco Central) dos iPhones 17 e Air

Um dos principais chamarizes das novas câmeras dos iPhones 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max é a sua nova câmera frontal de 18 megapixels, com suporte ao recurso Palco Central (Center Stage).

Esse novo recurso, aliado ao novo sensor quadrado (presente apenas nessa câmera frontal), faz com que seja possível tirar fotos e gravar vídeos na orientação vertical ou horizontal sem precisar virar o smartphone, além de também oferecer um ângulo de visão mais amplo.

Para as selfies em grupo (pequeno), o iPhone usa inteligência artificial para ampliar o campo de visão; já para grupos maiores, ele muda a orientação de vertical para horizontal de forma automática, a fim de incluir todo mundo no enquadramento!

Veja como utilizar isso na prática! 📸

Abra o app Câmera (Camera) e, caso a lente traseira esteja selecionada, toque no botão do canto inferior direito para alternar para a câmera frontal.

Para tirar uma foto (selfie) na horizontal, basta tocar no botão representado por uma foto com duas setinhas a fim de girar o enquadramento. Já tocando no botão com as setinhas, você amplia ou diminui o ângulo de visão.

Você também pode ampliar o ângulo de visão automaticamente com o Palco Central ao tocar no botão com um bonequinho e ativando/desativando as seguintes opções:

Zoom Automático : expande automaticamente o enquadramento quando um rosto é detectado na borda da moldura

: expande automaticamente o enquadramento quando um rosto é detectado na borda da moldura Rotação Automática: gira automaticamente o enquadramento para o horizontal para acomodar mais pessoas na foto.

Ótima novidade, não é mesmo!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.