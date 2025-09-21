Navegue

Vídeo: comparativo de câmeras — iPhones 17, Air, 17 Pro Max, 16 Pro Max e 15 Pro Max!

Eduardo Marques
21/09/2025 • 12:00
E chegou a hora de falarmos sobre as novidades no sistema de câmeras traseiras dos iPhones 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max!

A maioria de vocês já sabe, mas não custa relembrar: o Air chegou com a câmera Fusion principal (grande-angular) de 48 megapixels; já o 17, além dessa, vem também com uma Fusion (ultra-angular), também de 48MP; por fim, os iPhones 17 Pro/17 Pro Max adicionam ainda uma nova Fusion teleobjetiva de 48MP (antes, era de 12MP).

Por que o nome “Fusion”? Pois essas lentes, segundo a Apple, conseguem capturar imagens em múltiplas distâncias focais. O nosso vídeo explica tudo isso, além de trazer um comparativo de fotos capturadas com todos esses aparelhos (e com os iPhones 15 Pro Max e 16 Pro Max), detalhar as novidades para profissionais (como ProRes RAW, Apple Log 2 e genlock), mostrar o novo estilo fotográfico (Brilhante) e comentar até mesmo o esquecido Controle de Câmera (Camera Control).

Com esse vídeo, nós fechamos a cobertura especial dos novos lançamentos da Apple! Abaixo, confira todos os que fizemos sobre os novos produtos:

Esperamos que vocês tenham gostado dos conteúdos! 😀

Eduardo Marques
Graduado em Comunicação Social pela ESPM-RJ, teve seu primeiro contato com um produto Apple (um iMac G5) em 2005, quando trabalhava em uma produtora de eventos. Depois foi morar fora para estudar e voltou com um iMac G5 (iSight) na bagagem. Sempre que passa em frente a uma Apple Store, é abduzido. Carioca e flamenguista, trabalha em um MacBook Pro de 16" (2021) e usa um iPhone 15 Pro Max, um Apple Watch Ultra 2 e uma Apple TV 4K (1ª geração), além dos AirPods Pro 2.
