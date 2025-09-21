Vídeo: comparativo de câmeras — iPhones 17, Air, 17 Pro Max, 16 Pro Max e 15 Pro Max!

E chegou a hora de falarmos sobre as novidades no sistema de câmeras traseiras dos iPhones 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max!
A maioria de vocês já sabe, mas não custa relembrar: o Air chegou com a câmera Fusion principal (grande-angular) de 48 megapixels; já o 17, além dessa, vem também com uma Fusion (ultra-angular), também de 48MP; por fim, os iPhones 17 Pro/17 Pro Max adicionam ainda uma nova Fusion teleobjetiva de 48MP (antes, era de 12MP).
Por que o nome “Fusion”? Pois essas lentes, segundo a Apple, conseguem capturar imagens em múltiplas distâncias focais. O nosso vídeo explica tudo isso, além de trazer um comparativo de fotos capturadas com todos esses aparelhos (e com os iPhones 15 Pro Max e 16 Pro Max), detalhar as novidades para profissionais (como ProRes RAW, Apple Log 2 e genlock), mostrar o novo estilo fotográfico (Brilhante) e comentar até mesmo o esquecido Controle de Câmera (Camera Control).
Com esse vídeo, nós fechamos a cobertura especial dos novos lançamentos da Apple! Abaixo, confira todos os que fizemos sobre os novos produtos:
- Vídeo: unboxing das cinco cores do iPhone 17!
- Vídeo: unboxing dos iPhones 17 Pro e 17 Pro Max!
- Vídeo: tudo o que você precisa saber sobre os AirPods Pro 3 [unboxing + hands-on]
- Vídeo: unboxing e hands-on dos Apple Watches SE 3, Series 11 e Ultra 3!
- Vídeo: os novos acessórios da Apple para os iPhones 17 e Air!
- Vídeo: hands-on (quase) completo dos iPhones 17, Air e 17 Pro/17 Pro Max!
- Vídeo: tudo sobre a nova câmera de selfies dos iPhones 17 e Air!
Esperamos que vocês tenham gostado dos conteúdos! 😀
