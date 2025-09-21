Vídeo: tudo sobre a nova câmera de selfies dos iPhones 17 e Air!

Se tem uma coisa que a Apple melhora nos iPhones praticamente todos os anos são as câmeras — afinal, isso é um dos motivos que mais faz as pessoas quererem fazer upgrades para os novos modelos.

E uma das câmeras que mais ganhou novidades neste ano foi uma na qual a Apple raramente investe, a frontal. Nos iPhones 17 e Air, ela passou a se chamar Palco Central (Center Stage) e conta com aquele famoso recurso que enquadra a(s) pessoa(s) de forma automática, ideal para uma chamada de vídeo, por exemplo. Pois ela faz esse enquadramento automático também para fotos.

Mas não para por aí, não: por conta da utilização de um sensor quadrado, agora você pode tirar fotos horizontais segurando o iPhone na vertical! Não entendeu direito? Bem, assista ao vídeo que tudo está muito bem explicado nele!

Obviamente, um novo vídeo sobre todas as novidades do conjunto de câmeras traseiro dos novos modelos também será publicado em breve, para você ficar por dentro de tudo desses novos iPhones! 🤳

