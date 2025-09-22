Navegue

Leitura de 1 minuto

Ainda funcional, Apple I com case de madeira é leiloado por US$475 mil

Luiz Gustavo Ribeiro
22/09/2025 • 15:30

Um Apple I totalmente funcional foi arrematado por uma quantia surpreendente em um leilão realizado pela RR Auction. A unidade possuía a case de madeira original da Byte Shop, uma raridade que ajudou a elevar o preço de venda para US$475 mil.

O computador também tem uma história interessante. Segundo a casa de leilão, ele fazia parte do espólio de June Blodgett Moore, a primeira mulher a se formar na Faculdade de Direito de Universidade Stanford (na Califórnia).

Apple-I com case de madeira

Como dito, a máquina foi listada como totalmente funcional, completa com sua placa original, teclado Datanetics, fonte de alimentação Triad, monitor de época e cassetes.

A unidade foi restaurada pelo especialista Corey Cohen, que avaliou seu estado com 8 pontos (de 10).

YouTube video

Esse também foi o primeiro exemplar de Apple I em uma caixa de madeira leiloado pela RR Auction — mas não é o primeiro do tipo que já foi arrematado na história. Em 2021, um modelo semelhante foi vendido por impressionantes US$500 mil.

via AppleInsider

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
