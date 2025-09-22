Alguns usuários têm relatado conexão Wi-Fi instável nos novos iPhones

Um grupo (aparentemente pequeno) de proprietários dos iPhones 17/17 Pro e Air tem procurado ajuda em publicações nos fóruns de suporte da Apple sobre quedas intermitentes na conexão Wi-Fi.
Os relatos, notados pelo MacRumors, abrangem todos os novos modelos e, embora divirjam, um ponto em comum é que o Wi-Fi — e, às vezes, o Bluetooth — cai ao bloquear ou desbloquear o aparelho.
Na maioria dos casos, a conexão é redefinida após alguns segundos.
É como se os chips que controlam o Wi-Fi e o Bluetooth fossem redefinidos toda vez que você ativa o telefone.
O pior é que isso afeta certas conexões, como o AirPlay e o CarPlay. Algumas pessoas também afirmam que o problema ocorre quando estão usando um Apple Watch.
Até o momento, a Apple não comentou o problema. Alguns usuários, porém, dizem ter sido informados de que o caso está sendo encaminhado aos engenheiros da empresa.
Todos os quatro novos modelos de iPhone são equipados com o chip N1 da Apple para conectividade Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, enquanto os modelos anteriores de iPhone contam com um chip Broadcom para redes sem fio.
