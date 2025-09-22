Navegue

Alguns usuários têm relatado conexão Wi-Fi instável nos novos iPhones

Luiz Gustavo Ribeiro
22/09/2025 • 14:45
Chip N1 da Apple

Um grupo (aparentemente pequeno) de proprietários dos iPhones 17/17 Pro e Air tem procurado ajuda em publicações nos fóruns de suporte da Apple sobre quedas intermitentes na conexão Wi-Fi.

Os relatos, notados pelo MacRumors, abrangem todos os novos modelos e, embora divirjam, um ponto em comum é que o Wi-Fi — e, às vezes, o Bluetooth — cai ao bloquear ou desbloquear o aparelho.

Na maioria dos casos, a conexão é redefinida após alguns segundos.

É como se os chips que controlam o Wi-Fi e o Bluetooth fossem redefinidos toda vez que você ativa o telefone.

O pior é que isso afeta certas conexões, como o AirPlay e o CarPlay. Algumas pessoas também afirmam que o problema ocorre quando estão usando um Apple Watch.

Até o momento, a Apple não comentou o problema. Alguns usuários, porém, dizem ter sido informados de que o caso está sendo encaminhado aos engenheiros da empresa.

Todos os quatro novos modelos de iPhone são equipados com o chip N1 da Apple para conectividade Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, enquanto os modelos anteriores de iPhone contam com um chip Broadcom para redes sem fio.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
iPhone 17 (miniatura)
Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10
Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x
Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Capacidades: 256GB ou 512GB

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
