Apple abrirá sua 5ª loja nos Emirados Árabes Unidos nesta semana

De acordo com apurações do MacRumors, a Apple abrirá sua quinta loja física nos Emirados Árabes Unidos nesta quinta-feira, dia 25 de setembro. A data estaria listada no app Apple Store, mas a página da loja na web ainda não está no ar para confirmarmos.

Chamada Apple Al Jimi Mall, ela está localizada na cidade de Al Ain, situada no emirado de Abu Dabi.

A Apple anunciou já havia anunciado que abriria uma nova loja em Al Ain em algum momento de 2025. A empresa possui outras quatro lojas no país — duas em Dubai e duas em Abu Dhabi.

No começo deste mês, vale notar, a empresa inaugurou sua quarta loja na Índia e não está dando sinais de desaceleração, com outras unidades previstas para abrirem em breve.