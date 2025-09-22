Navegue

Leitura de 1 minuto

Apple abrirá sua 5ª loja nos Emirados Árabes Unidos nesta semana

Luiz Gustavo Ribeiro
22/09/2025 • 19:03
Divulgação/Al Jimi Mall.
Al Jimi Mall, nos Emirados Árabes Unidos

De acordo com apurações do MacRumors, a Apple abrirá sua quinta loja física nos Emirados Árabes Unidos nesta quinta-feira, dia 25 de setembro. A data estaria listada no app Apple Store, mas a página da loja na web ainda não está no ar para confirmarmos.

Chamada Apple Al Jimi Mall, ela está localizada na cidade de Al Ain, situada no emirado de Abu Dabi.

A Apple anunciou já havia anunciado que abriria uma nova loja em Al Ain em algum momento de 2025. A empresa possui outras quatro lojas no país — duas em Dubai e duas em Abu Dhabi.

No começo deste mês, vale notar, a empresa inaugurou sua quarta loja na Índia e não está dando sinais de desaceleração, com outras unidades previstas para abrirem em breve.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
