Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Apple libera primeiras betas do iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1

Luiz Gustavo Ribeiro
22/09/2025 • 14:20
iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26 (sistemas da Apple para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e Apple Vision Pro)

A Apple engatou hoje o ciclo de testes do iOS 26.1 (compilação 23B5044l), iPadOS 26.1 (idem), macOS Tahoe 26.1 (25B5042k), watchOS 26.1 (23S5002i), tvOS 26.1 (23J5543j) e visionOS 26.1 (23N5013j), os quais já estão disponíveis para desenvolvedores.

Publicidade

Também foram disponibilizadas hoje as Release Candidates (RCs) do macOS Sequoia 15.7.1 (compilação 24G309) e do macOS Sonoma 14.8.1 (23J111). Por fim, a Maçã liberou para desenvolvedores o Xcode 26.0.1 (compilação 17A400) e o Xcode 26.1 beta (17B5025f).

Essas novas versões certamente incluirão ainda mais novidades e mudanças dos sistemas recém-lançados — bem como correções de diversos bugs —, então a empresa precisa do suporte dos desenvolvedores na resolução de problemas e no teste de recursos.

Posts relacionados

Qualquer novidade relevante, é claro, avisaremos aqui. 😉

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

DXOMARK coloca o iPhone 17 Pro no Top 3 das melhores câmeras de smartphones
Próx. Post

Suposto iPhone dobrável poderá ser igual a dois iPhones Air lado a lado
Posts relacionados