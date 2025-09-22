Apple libera primeiras betas do iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1

A Apple engatou hoje o ciclo de testes do iOS 26.1 (compilação 23B5044l ), iPadOS 26.1 (idem), macOS Tahoe 26.1 ( 25B5042k ), watchOS 26.1 ( 23S5002i ), tvOS 26.1 ( 23J5543j ) e visionOS 26.1 ( 23N5013j ), os quais já estão disponíveis para desenvolvedores.

Publicidade

Também foram disponibilizadas hoje as Release Candidates (RCs) do macOS Sequoia 15.7.1 (compilação 24G309 ) e do macOS Sonoma 14.8.1 ( 23J111 ). Por fim, a Maçã liberou para desenvolvedores o Xcode 26.0.1 (compilação 17A400 ) e o Xcode 26.1 beta ( 17B5025f ).

Essas novas versões certamente incluirão ainda mais novidades e mudanças dos sistemas recém-lançados — bem como correções de diversos bugs —, então a empresa precisa do suporte dos desenvolvedores na resolução de problemas e no teste de recursos.

Qualquer novidade relevante, é claro, avisaremos aqui. 😉