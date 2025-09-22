Apple libera primeiras betas do iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1

A Apple engatou hoje o ciclo de testes do iOS 26.1 (compilação
23B5044l), iPadOS 26.1 (idem), macOS Tahoe 26.1 (
25B5042k), watchOS 26.1 (
23S5002i), tvOS 26.1 (
23J5543j) e visionOS 26.1 (
23N5013j), os quais já estão disponíveis para desenvolvedores.
Também foram disponibilizadas hoje as Release Candidates (RCs) do macOS Sequoia 15.7.1 (compilação
24G309) e do macOS Sonoma 14.8.1 (
23J111). Por fim, a Maçã liberou para desenvolvedores o Xcode 26.0.1 (compilação
17A400) e o Xcode 26.1 beta (
17B5025f).
Essas novas versões certamente incluirão ainda mais novidades e mudanças dos sistemas recém-lançados — bem como correções de diversos bugs —, então a empresa precisa do suporte dos desenvolvedores na resolução de problemas e no teste de recursos.
Qualquer novidade relevante, é claro, avisaremos aqui. 😉