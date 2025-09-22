Beta 1 do iOS 26.1 inclui Apple Intelligence em português de Portugal, Tradução ao Vivo em mais idiomas e outras novidades!

As próximas versões (.1) dos mais novos sistemas operacionais da Apple já estão em fase de testes e, como poderíamos esperar, elas incluem algumas novidades e mudanças.

Publicidade

Os updates também expandem funcionalidades existentes para mais idiomas — como veremos detalhadamente a seguir.

Apple Intelligence

A ‌Apple Intelligence‌ estará disponível, com o iOS/iPadOS 26.1 e o macOS Tahoe 26.1, em chinês (tradicional), dinamarquês, holandês, norueguês, português (Portugal), sueco, turco e vietnamita.

O iOS 26.1 beta 1 traz finalmente Apple Intelligence e a Siri em Português de Portugal! pic.twitter.com/2pbX2TNeZ1 — João Pereira™ ❤️‍🔥 (@jpereiravisuals) September 22, 2025

Tradução ao Vivo (Live Translation)

Já a função de Tradução ao Vivo funcionará com idiomas adicionais no iOS 26.1, incluindo chinês (tradicional e simplificado), coreano, italiano e japonês.

iOS 26.1 beta 1 adds more languages to AirPods Live Translation:



Italian

Japanese

Korean

Chinese (Mandarin, Simplified)

Chinese (Mandarin, Traditional) pic.twitter.com/TROJ5qn87g — Aaron (@aaronp613) September 22, 2025 A beta 1 do iOS 26.1 adiciona mais idiomas à Tradução ao Vivo dos AirPods:

Italiano

Japonês

Coreano

Chinês (Mandarim, Simplificado)

Chinês (Mandarim, Tradicional)

iOS 26.1

App Telefone (Phone)

O app Telefone implementará o efeito do Liquid Glass também nos números do teclado.

iOS 26.1 Beta updates the Phone app keypad with Liquid Glass. pic.twitter.com/3wNrMy2NYA — Beta Profiles (@BetaProfiles) September 22, 2025 O iOS 26.1 Beta atualiza o teclado do aplicativo Telefone com Liquid Glass.

Apple Music

O Apple Music incluirá um novo gesto para passar pelas músicas, bastando deslizar o dedo no reprodutor para alternar entre elas. Isso funcionará tanto se o reprodutor estiver totalmente expandido ou recolhido no inferior da tela.

iOS 26.1 brings a new animation when switching through songs in Apple Music! pic.twitter.com/HAF3doPNEK — Stepan (@stepangrit) September 22, 2025 O iOS 26.1 traz uma nova animação ao alternar entre músicas no Apple Music!

App Fotos (Photos)

O controle deslizante para navegar pelos vídeos no aplicativo Fotos foi atualizado, bem como a barra de navegação, que terá uma aparência um pouco mais fosca, facilitando a visualização em fundos claros.

iOS 26.1 Beta redesigns the Photos app’s video scrubber. pic.twitter.com/w36XBDu6VL — Beta Profiles (@BetaProfiles) September 22, 2025 A beta do iOS 26.1 redesenha o depurador de vídeo do aplicativo Fotos. In iOS 26.1 Beta, Photos navigation buttons look more frosted for better visibility. pic.twitter.com/r2JnBDNbWL — Beta Profiles (@BetaProfiles) September 22, 2025 Na beta do iOS 26.1, os botões de navegação do Fotos parecem mais foscos para melhor visibilidade.

App Calendário (Calendar)

No aplicativo Calendário, algumas datas terão eventos diferentes exibidos com um fundo colorido da largura da tela.

Safari

A barra de guias inferior do Safari ficará mais larga e com menos preenchimento nas bordas.

Changes noticed by redditors in iOS 26.1 Beta 1



– search dock in Safari has become wider

– controls in the gallery app became frosted to improve visibility

– Liquid Glass effect in the phone app pic.twitter.com/xFqVGvM6HE — 𝗟𝗜𝗔𝗡𝗗𝗥 (@Liandrium) September 22, 2025 Mudanças notadas pelos redditors no iOS 26.1 Beta 1

— o dock de pesquisa do Safari ficou mais amplo

— os controles do aplicativo de galeria ficaram foscos para melhorar a visibilidade

— efeito Liquid Glass no aplicativo Telefone

Melhoria de Segurança em Segundo Plano

A Apple parece ter alterado o nome das Proteções Rápidas para algo como Melhoria de Segurança em Segundo Plano (Background Security Improvement), mencionado no código do iOS 26.1.

iOS 26.1 seemingly reintroduces Rapid Security Updates but under a different name:



Background Security Improvement improves the security of your iPhone by installing security improvements and system files before they are available in iOS Software Updates.



In rare instances of… — Aaron (@aaronp613) September 22, 2025 O iOS 26.1 aparentemente reintroduz as Proteções Rápidas, mas com um nome diferente:

A Melhoria da Segurança em Segundo Plano melhora a segurança do seu iPhone instalando melhorias de segurança e arquivos de sistema antes que estejam disponíveis nas Atualizações de Software do iOS.

Em casos raros de problemas de compatibilidade, essas entregas podem ser removidas temporariamente e, em seguida, aprimoradas em uma atualização de software de recursos.

Esse recurso pouco foi usado desde que a Apple o apresentou, na época do iOS/iPadOS 16 e do macOS Ventura 13.

Suporte ao MCP

Conforme notado pelo 9to5Mac, o código da primeira beta do iOS 26.1 revela que a Apple está trabalhando para adicionar suporte ao chamado Model Context Protocol (MCP).

Publicidade

O MCP é o protocolo da Anthropic para agentes de IA, permitindo que sistemas acessem e interajam com os dados necessários por meio de um protocolo universal, em vez de exigir implementações personalizadas para cada fonte de dados.

No caso da Apple, a adoção do MCP poderá ser feita no sistema App Intents, de modo que a Siri poderá executar ações em aplicativos de terceiros com a ajuda dos App Intents, assim como o aplicativo Atalhos.

Nota-se, porém, que a implementação do MCP só está visível no código do iOS 26.1, o que significa que o protocolo ainda não estará disponível para desenvolvedores.

Image Playground

Também de acordo com códigos vistos pelo 9to5Mac, a Apple está planejando uma expansão de modelos de terceiros no Image Playground para além do ChatGPT, disponível com o iOS 26.

Assim como o suporte ao MCP, ainda não há informações sobre quais modelos poderão ser adicionados ao Image Playground — nem se esse suporte será liberado oficialmente com o iOS 26.1.

Alguém já rodando as novas betas notou alguma outra novidade ou mudança? Se sim, comente!