Beta 1 do iOS 26.1 inclui Apple Intelligence em português de Portugal, Tradução ao Vivo em mais idiomas e outras novidades!

As próximas versões (.1) dos mais novos sistemas operacionais da Apple já estão em fase de testes e, como poderíamos esperar, elas incluem algumas novidades e mudanças.
Os updates também expandem funcionalidades existentes para mais idiomas — como veremos detalhadamente a seguir.
Apple Intelligence
A Apple Intelligence estará disponível, com o iOS/iPadOS 26.1 e o macOS Tahoe 26.1, em chinês (tradicional), dinamarquês, holandês, norueguês, português (Portugal), sueco, turco e vietnamita.
Tradução ao Vivo (Live Translation)
Já a função de Tradução ao Vivo funcionará com idiomas adicionais no iOS 26.1, incluindo chinês (tradicional e simplificado), coreano, italiano e japonês.
iOS 26.1
App Telefone (Phone)
O app Telefone implementará o efeito do Liquid Glass também nos números do teclado.
Apple Music
O Apple Music incluirá um novo gesto para passar pelas músicas, bastando deslizar o dedo no reprodutor para alternar entre elas. Isso funcionará tanto se o reprodutor estiver totalmente expandido ou recolhido no inferior da tela.
App Fotos (Photos)
O controle deslizante para navegar pelos vídeos no aplicativo Fotos foi atualizado, bem como a barra de navegação, que terá uma aparência um pouco mais fosca, facilitando a visualização em fundos claros.
App Calendário (Calendar)
No aplicativo Calendário, algumas datas terão eventos diferentes exibidos com um fundo colorido da largura da tela.
Safari
A barra de guias inferior do Safari ficará mais larga e com menos preenchimento nas bordas.
Melhoria de Segurança em Segundo Plano
A Apple parece ter alterado o nome das Proteções Rápidas para algo como Melhoria de Segurança em Segundo Plano (Background Security Improvement), mencionado no código do iOS 26.1.
Esse recurso pouco foi usado desde que a Apple o apresentou, na época do iOS/iPadOS 16 e do macOS Ventura 13.
Suporte ao MCP
Conforme notado pelo 9to5Mac, o código da primeira beta do iOS 26.1 revela que a Apple está trabalhando para adicionar suporte ao chamado Model Context Protocol (MCP).
O MCP é o protocolo da Anthropic para agentes de IA, permitindo que sistemas acessem e interajam com os dados necessários por meio de um protocolo universal, em vez de exigir implementações personalizadas para cada fonte de dados.
No caso da Apple, a adoção do MCP poderá ser feita no sistema App Intents, de modo que a Siri poderá executar ações em aplicativos de terceiros com a ajuda dos App Intents, assim como o aplicativo Atalhos.
Nota-se, porém, que a implementação do MCP só está visível no código do iOS 26.1, o que significa que o protocolo ainda não estará disponível para desenvolvedores.
Image Playground
Também de acordo com códigos vistos pelo 9to5Mac, a Apple está planejando uma expansão de modelos de terceiros no Image Playground para além do ChatGPT, disponível com o iOS 26.
Assim como o suporte ao MCP, ainda não há informações sobre quais modelos poderão ser adicionados ao Image Playground — nem se esse suporte será liberado oficialmente com o iOS 26.1.
Alguém já rodando as novas betas notou alguma outra novidade ou mudança? Se sim, comente!