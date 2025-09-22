Brasileiro recebe pedras e papelão no lugar de iPhones comprados no Paraguai

Um comerciante de Curitiba (PR) foi vítima de fraude após comprar sete iPhones 16 Pro Max em Ciudad del Este, no Paraguai, e receber duas caixas contendo pedras e papelão. O caso aconteceu em Foz do Iguaçu e resultou em um prejuízo de R$12.400 à vítima.
Segundo o homem, cada aparelho custou R$6.200. O transporte dos aparelhos até o território nacional foi feito por um barqueiro da região, que recebeu R$25 por unidade para atravessar os dispositivos pelo Rio Paraná. O comerciante afirmou que, devido à pressa, não conferiu os pacotes no momento em que os recebeu. Foi somente no dia seguinte que percebeu que as caixas haviam sido trocadas.
A Polícia Nacional do Paraguai prendeu o suspeito identificado como Ever González, de 44 anos, que foi encaminhado à delegacia do Departamento de Segurança Turística (Desentur). Conforme o promotor Gabriel Segovia, ele responderá pelos crimes de apropriação indébita e fraude.
Apesar de ter feito a denúncia, a vítima ironicamente pode responder pelo crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal Brasileiro. A prática ocorre quando produtos acima da cota de US$500 cruzam a fronteira sem o pagamento dos devidos impostos. A pena prevista varia de um a quatro anos de prisão, além de multa.
via g1