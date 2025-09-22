Navegue

Cases TechWoven batem capas FineWoven em teste de durabilidade, mas há um porém

Bruno Cardoso
22/09/2025 • 13:47
Leitura de 3 minuto

Com o lançamento dos iPhones 17 Pro, a Apple introduziu as substitutas definitivas das cases FineWoven, anunciadas junto aos iPhones 15 Pro há dois anos e muito criticadas pela sua baixa durabilidade: as capas de proteção TechWoven.

Mas afinal, elas realmente solucionam os defeitos das suas antecessoras? Pois foi isso que o pessoal do iFixit tentou descobrir em uma sessão de testes bastante rigorosa — e na qual as cases FineWoven foram mal em 2023.

De acordo com a Apple, as capas de proteção TechWoven são feitas de poliéster 100% reciclado e passaram por “milhares de horas de testes”, o que indica que a empresa ouviu com bastante atenção as críticas do passado.

Antes de iniciar sua sessão de “tortura”, o iFixit colocou uma capa TechWoven na cor Siena sob um microscópio, nos permitindo ver com mais detalhes a malha que forma a superfície texturizada do acessório. A firma de reparos também destacou como a case parece visualmente mais parruda.

Como é possível notar acima, a coloração do acessório é formada, na verdade, por tecidos de três cores diferentes, apesar do seu aspecto alaranjado. As fibras do tecido também estão 35% mais grossas, medindo algo em torno de 280μm (contra ~180μm das anteriores), além de contarem com uma espécie de acabamento brilhante que também serve como impermeabilizante.

Os testes

Primeiro, a firma de reparos deixou cair algumas gotas de café na case, as quais foram removidas com a ajuda de um papel toalha minutos depois, deixando apenas um pequeno resíduo. Um pouco de álcool isopropílico, no entanto, foi o suficiente para remover todo o café, embora ainda desse para sentir o cheiro da bebida.

Isso, segundo o iFixit, foi inesperado, já que a case FineWoven ficou com uma leve mancha mesmo após o café tendo evaporado.

Depois disso, algumas gotas de óleo de oliva foram deixadas cair na nova capa e, assim como em 2023, o veículo pressionou a mancha para ter certeza de que o material se “infiltraria” nas fibras do tecido.

Uma toalha foi o suficiente para tirar boa parte do óleo, embora algumas poças desse material ainda pudessem ser vistas sob a lente do microscópio. Depois de um banho de IPA e uma limpeza mais cuidadosa, no entanto, o acessório voltou à sua aparência original — a case FineWoven, vale notar, ficou com uma mancha permanente lá em 2023.

Por fim, o iFixit aplicou um pouco de molho picante, que acabou sendo a coisa mais fácil de se limpar. Nesse caso, um banho de IPA foi o suficiente para remover todo o molho, embora ainda desse pra sentir o seu cheiro.

A equipe da firma também tentou cortar o tecido da capa com uma chave, mas o acessório saiu ileso. Com uma faca, no entanto, a história foi diferente, com alguns danos permanentes podendo ser verificados tanto a olho nu quanto com a ajuda de um microscópio.

Pontos fracos

Com a malha da capa devidamente rompida, o iFixit repetiu o teste do café — e os resultados foram bem diferentes. Como a camada impermeabilizante do acessório é apenas superficial, o café adentrou de maneira muito mais profunda no tecido, deixando manchas permanentes.

Foi nessa hora que o pessoal do iFixit notou que as bordas da capa também não contam com uma impermeabilização muito eficiente, o que significa que, caso um líquido como café atinja a capa nessa área, ele poderá causar danos mais significativos — principalmente se a case já estiver um pouco danificada.

E por falar nisso, a parte de dentro da capa também não conta com esse acabamento protetor, o que significa que ela é bem mais fácil de se manchar que o resto do acessório — embora, nesse caso, costume ficar “escondida” pelo próprio iPhone.

Conclusão

Apesar desses problemas, o iFixit acredita que as cases TechWoven durarão bem mais que as criticadas capas FineWoven.

O ponto negativo aqui é o tecido usado pela Apple nesses novos acessórios, que tem uma textura menos natural que a do tecido usado nas capas anteriores, o que talvez incomode pessoas que estavam desejando um aspecto mais premium.

E você, curtiu as cases TechWoven? Comente! 😊

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
