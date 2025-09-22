Chips da Apple nos iPhones 17 terão papéis fundamentais para IA no futuro, dizem executivos

A decisão da Apple de projetar seu próprio chip de conectividade (bem como seu modem) não só contribui para que ela exerça maior controle sobre os recursos dos seus dispositivos, mas também contribuirá para o avanço de suas ambições em IA.

Em uma entrevista à CNBC, o vice-presidente de arquitetura de plataforma da Apple, Tim Millet, e o vice-presidente de tecnologias e ecossistemas de software sem fio, Arun Mathias, falaram sobre os novos chips da empresa na linha iPhone 17.

Os lançamentos do novo chip sem fio N1 e do modem C1X concedem ainda mais controle sobre o funcionamento e o desempenho do hardware.

É aí que está a mágica. Quando temos controle, conseguimos fazer coisas além do que poderíamos fazer comprando uma peça de silício de um fornecedor.

Em um exemplo dos benefícios, Mathias explica que os pontos de acesso Wi-Fi ajudam a informar a localização de um dispositivo. Isso significa que o GPS não é necessário, o que economiza energia e faz com que as informações de localização podem ser determinadas “significativamente com mais eficiência” do que antes.

O modem C1X do iPhone Air é a exceção à linha, já que os modems da Qualcomm ainda são usados no iPhone 17 e nos iPhones 17 Pro/17 Pro Max. Mathias explicou que ele é “até duas vezes mais rápido” que o C1 do iPhone 16e, além de (e principalmente) consumir 30% menos energia do que o modem da Qualcomm usado no iPhone 16 Pro.

Vantagens em IA

No chip A19 Pro, a Apple adotou uma nova arquitetura de chip que se baseia no processamento Neural Engine a partir de aceleradores neurais adicionados aos núcleos da GPU , o que ajudará a acelerar tarefas baseadas em aprendizado de máquina.

Millet indica que a Apple está “construindo a melhor capacidade de IA no dispositivo que qualquer outra empresa já possui”. Eles também serão capazes de “importantes cargas de trabalho de IA no dispositivo” que serão lançadas no futuro.

Estamos desenvolvendo a melhor capacidade de IA para dispositivos que qualquer outra empresa já possui. No momento, estamos focados em garantir que os celulares que estamos lançando hoje, ou em breve, sejam capazes de suportar todas as importantes cargas de trabalho de IA para dispositivos que estão por vir.

Embora a privacidade do processamento no dispositivo seja importante, Millet afirma que a eficiência e a capacidade de resposta também são fatores que influenciam o nível aprimorado de controle.

Com o processamento neural do iPhone atingindo o desempenho de um MacBook Pro, Millet afirma que se trata de um “grande avanço na computação de machine learning“. Com os aceleradores neurais funcionando de forma semelhante aos núcleos tensores dos chips de IA da NVIDIA, Millet aponta os benefícios para o futuro.

Estamos integrando o processamento neural de uma forma que permite que alguém que esteja escrevendo um programa em um desses pequenos processadores estenda o conjunto de instruções para que tenha uma nova classe de computador à qual tenha acesso ali mesmo, e possa alternar entre instruções de renderização 3D e instruções de processamento neural, tudo perfeitamente dentro do mesmo microprograma.

A Apple ainda depende de terceiros para componentes menores, como a Samsung para memórias e a Texas Instruments para chips analógicos. No entanto, a expectativa de analistas é que essas e outras tecnologias poderão ser projetadas pela Apple já para os iPhones do ano que vem — bem como a expansão dos seus modems para Macs.

