Como redefinir a Central de Controle do Mac para os ajustes de fábrica

A Central de Controle (Control Center) dos Macs fica localizada na parte superior direita da tela, na barra de menus. Por lá, você consegue ativar/desativar a rede Wi-Fi, o Bluetooth, controlar uma mídia que está sendo tocada e outros recursos do sistema.

Com a chegada do macOS Tahoe 26, a Apple está permitindo que os usuários personalizem ainda mais essa área, colocando os controles que quiserem a um clique de distância.

Porém, se quiser começar a personalizá-la do zero, é possível redefini-la para os ajustes de fábrica. Veja como fazer! 👨‍💻

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings) e clique em “Barra de Menus”, na barra lateral esquerda. Role até o final da tela e selecione “Redefinir Central de Controle…”.

Por fim, confirme a ação clicando em “Redefinir”. Essa ação não pode ser desfeita, vale notar.