★ Como simular a localização do iPhone sem computador (guia 2025)

Simular a localização do iPhone tornou-se uma prática cada vez mais popular — especialmente entre usuários de apps baseados em localização, como Pokémon GO, Snapchat e plataformas de encontros ou sociais. No entanto, muitos métodos de spoof ainda dependem de um computador para conectar e alterar a localização do GPS .

Publicidade

Se você quer saber como simular a localização no iPhone sem um computador, então este guia é para você! Vamos explorar maneiras eficazes de alterar o GPS do iPhone diretamente, sem jailbreak e sem um Mac ou PC.

Por que simular a localização do iPhone?

Existem várias razões pelas quais as pessoas podem querer alterar a localização no iPhone:

Acessar conteúdos com restrição geográfica (Netflix, assuntos do momento em redes sociais, etc.);

Jogos baseados em localização (como pegar Pokémons raros sem viajar);

Privacidade e segurança (para ocultar a sua localização real);

Apps de encontros (possibilita dar match com pessoas de outras cidades);

Check-ins em redes sociais (marcar uma localização diferente no Instagram ou no Snapchat, etc.).

Use o app MocPOGO — iPhone Location Spoofer, sem computador

O MocPOGO é um spoof profissional de localização e Pokémon GO spoofer para iOS e Android. O software agora oferece uma versão iOS independente, a qual funciona sem jailbreak e sem a necessidade de se conectar a um Mac ou PC.

Funcionalidades principais

Alterar a localização do GPS com um toque;

Simular rotas a pé ou de carro;

Joystick integrado para movimento manual;

Funciona com Pokémon GO, WhatsApp, Tinder, etc.;

Modo seguro com temporizador de cooldown para evitar banimentos;

Sem computador, sem jailbreak, sem login com Conta Apple.

Como usar o MocPOGO (iOS) — sem computador

Baixe o MocPOGO na App Store; Abra o app e conceda as permissões de localização; Pesquise ou selecione o local desejado no mapa; Toque em “Teleporte” ou use o joystick para se mover; Abra qualquer outro app — sua localização agora está simulada!

Use uma VPN — altere sua localização baseando-se em IP

Enquanto spoofers de GPS como o MocPOGO mudam a sua localização GPS, uma VPN altera a sua localização baseada no seu endereço IP — algo útil para:

Streaming de conteúdos bloqueados por região (Netflix, Hulu, BBC iPlayer, etc.);

Acesso a apps/precificação regional;

Aumentar privacidade e anonimato online.

Como usar uma VPN no iPhone

Instale o seu app de VPN preferido na App Store; Cadastre-se e faça login; Escolha um servidor (como Estados Unidos, Japão ou Reino Unido); Toque em “Conectar” e seu endereço IP será alterado.

Jailbreak (não recomendado)

Alguns usuários fazem jailbreak no iPhone para usar ajustes de localização como Relocate Reborn, mas isso:

Anula a garantia do aparelho;

Apresenta altos riscos de segurança;

Pode resultar em banimento em certos apps.

Considerações finais

Simular a localização do iPhone no computador é totalmente possível — e mais seguro do que nunca. Seja para pegar Pokémon, explorar áreas de encontros diferentes ou desbloquear conteúdo global, combinar um spoofer de GPS como o MocPOGO com uma VPN confiável lhe dá controle completo sobre sua presença virtual.

Perguntas frequentes (FAQs)

Uma VPN pode alterar meu GPS no iPhone?

Não. VPNs apenas mudam a localização baseada em IP. Para simular a localização do GPS, você precisa de um spoofer de GPS dedicado como o MocPOGO.

Simular minha localização pode me banir?

Apenas se você agir de forma antinatural (ex.: teletransporte frequente em jogos como Pokémon GO). Use os recursos de cooldown do MocPOGO para se manter seguro!