★ Como simular a localização do iPhone sem computador (guia 2025)

22/09/2025 • 10:00

Simular a localização do iPhone tornou-se uma prática cada vez mais popular — especialmente entre usuários de apps baseados em localização, como Pokémon GO, Snapchat e plataformas de encontros ou sociais. No entanto, muitos métodos de spoof ainda dependem de um computador para conectar e alterar a localização do GPS 1Global positioning system, ou sistema de posicionamento global..

Se você quer saber como simular a localização no iPhone sem um computador, então este guia é para você! Vamos explorar maneiras eficazes de alterar o GPS do iPhone diretamente, sem jailbreak e sem um Mac ou PC.

Por que simular a localização do iPhone?

Existem várias razões pelas quais as pessoas podem querer alterar a localização no iPhone:

  • Acessar conteúdos com restrição geográfica (Netflix, assuntos do momento em redes sociais, etc.);
  • Jogos baseados em localização (como pegar Pokémons raros sem viajar);
  • Privacidade e segurança (para ocultar a sua localização real);
  • Apps de encontros (possibilita dar match com pessoas de outras cidades);
  • Check-ins em redes sociais (marcar uma localização diferente no Instagram ou no Snapchat, etc.).

Use o app MocPOGO — iPhone Location Spoofer, sem computador

O MocPOGO é um spoof profissional de localização e Pokémon GO spoofer para iOS e Android. O software agora oferece uma versão iOS independente, a qual funciona sem jailbreak e sem a necessidade de se conectar a um Mac ou PC.

Funcionalidades principais

  • Alterar a localização do GPS com um toque;
  • Simular rotas a pé ou de carro;
  • Joystick integrado para movimento manual;
  • Funciona com Pokémon GO, WhatsApp, Tinder, etc.;
  • Modo seguro com temporizador de cooldown para evitar banimentos;
  • Sem computador, sem jailbreak, sem login com Conta Apple.

Como usar o MocPOGO (iOS) — sem computador

  1. Baixe o MocPOGO na App Store;
  2. Abra o app e conceda as permissões de localização;
  3. Pesquise ou selecione o local desejado no mapa;
  4. Toque em “Teleporte” ou use o joystick para se mover;
  5. Abra qualquer outro app — sua localização agora está simulada!
Simular localização no iOS

Use uma VPN — altere sua localização baseando-se em IP

Enquanto spoofers de GPS como o MocPOGO mudam a sua localização GPS, uma VPN 2Virtual private network, ou rede privada virtual. altera a sua localização baseada no seu endereço IP — algo útil para:

  • Streaming de conteúdos bloqueados por região (Netflix, Hulu, BBC iPlayer, etc.);
  • Acesso a apps/precificação regional;
  • Aumentar privacidade e anonimato online.

Como usar uma VPN no iPhone

  1. Instale o seu app de VPN preferido na App Store;
  2. Cadastre-se e faça login;
  3. Escolha um servidor (como Estados Unidos, Japão ou Reino Unido);
  4. Toque em “Conectar” e seu endereço IP será alterado.

Jailbreak (não recomendado)

Alguns usuários fazem jailbreak no iPhone para usar ajustes de localização como Relocate Reborn, mas isso:

  • Anula a garantia do aparelho;
  • Apresenta altos riscos de segurança;
  • Pode resultar em banimento em certos apps.

Considerações finais

Simular a localização do iPhone no computador é totalmente possível — e mais seguro do que nunca. Seja para pegar Pokémon, explorar áreas de encontros diferentes ou desbloquear conteúdo global, combinar um spoofer de GPS como o MocPOGO com uma VPN confiável lhe dá controle completo sobre sua presença virtual.

Perguntas frequentes (FAQs)

Uma VPN pode alterar meu GPS no iPhone?

Não. VPNs apenas mudam a localização baseada em IP. Para simular a localização do GPS, você precisa de um spoofer de GPS dedicado como o MocPOGO.

Simular minha localização pode me banir?

Apenas se você agir de forma antinatural (ex.: teletransporte frequente em jogos como Pokémon GO). Use os recursos de cooldown do MocPOGO para se manter seguro!

Notas de rodapé

  • 1
    Global positioning system, ou sistema de posicionamento global.
  • 2
    Virtual private network, ou rede privada virtual.

Informe Publicitário
