Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Corpo unibody do iPhone 17 Pro obriga remoção da tela para desmonte

Douglas Nascimento
22/09/2025 • 10:37
Divulgação/Apple

Além do iPhone Air, que é um modelo completamente novo, os iPhones 17 Pro também trazem grandes novidades em termos de design e estrutura neste ano — graças ao seu design unibody de alumínio e a mudanças internas, como a presença de uma câmara de vapor para otimizar o resfriamento.

Publicidade

Para mostrar algumas dessas mudanças, canais no YouTube (e em outras plataformas) publicaram teardowns (vídeos de desmonte) dos aparelhos — a maioria deles chegando às mesmas conclusões sobre o que mudou e sobre o que continua igual em relação ao iPhone 16 Pro.

Posts relacionados

O YouTuber Hugh Jeffreys, por exemplo, publicou um vídeo com um teardown conjunto do iPhone 17 Pro e do iPhone Air, no qual logo de cara é possível ver um contraste interessante: a impossibilidade de acessar as peças do aparelho mais avançados pela parte traseira.

YouTube video

Enquanto o modelo mais fino traz componentes como a bateria acessíveis dos dois lados, a carcaça em formato único do iPhone 17 Pro faz o aparelho retroceder nesse sentido, com o reparo se dando especificamente pela parte frontal — o que torna necessária a remoção da tela, um componente crítico.

Publicidade

Logo após a remoção da tela, já damos de cara com um escudo gigantesco protegendo a bateria. Trata-se da câmara de vapor, a qual é presa por 13 parafusos Torx e também confere rigidez estrutural ao aparelho. Colada nela está a bateria, que agora não conta com parafusos.

YouTube video

Ela ainda usa um adesivo ativado eletricamente — embora o canal Phone Repair Guru não tenha conseguido desprendê-la usando esse método (foi preciso força bruta), um processo que pôde ser feito com sucesso tanto por Jeffreys quanto pelo canal REWA Technology, o qual também publicou um teardown.

Esse último canal, inclusive, também mostrou que o aparelho conta com bem mais parafusos e menos adesivos em algumas partes, bem como com uma placa-mãe reprojetada para ser significativamente mais compacta — o que a torna mais difícil de ser manipulada.

YouTube video

Na parte traseira, o destaque é a placa de vidro traseira feita de Ceramic Shield, a qual é completamente substituível e removível (bem mais facilmente que o vidro frontal, diga-se). Abaixo dela, ficam os ímãs para o MagSafe e a bobina para carregamento sem fio do aparelho.

Publicidade

Um outro vídeo, descoberto pelo site MacRumors na plataforma chinesa Bilibili, também mostra que o iPhone 17 Pro usa o modem Snapdragon X80 (da Qualcomm) para conectividade 5G, o qual suporta o 5G mmWave e ainda é mais avançado que o componente fabricado pela própria Apple.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

★ Como simular a localização do iPhone sem computador (guia 2025)
Posts relacionados