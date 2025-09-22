Corpo unibody do iPhone 17 Pro obriga remoção da tela para desmonte

Além do iPhone Air, que é um modelo completamente novo, os iPhones 17 Pro também trazem grandes novidades em termos de design e estrutura neste ano — graças ao seu design unibody de alumínio e a mudanças internas, como a presença de uma câmara de vapor para otimizar o resfriamento.

Para mostrar algumas dessas mudanças, canais no YouTube (e em outras plataformas) publicaram teardowns (vídeos de desmonte) dos aparelhos — a maioria deles chegando às mesmas conclusões sobre o que mudou e sobre o que continua igual em relação ao iPhone 16 Pro.

O YouTuber Hugh Jeffreys, por exemplo, publicou um vídeo com um teardown conjunto do iPhone 17 Pro e do iPhone Air, no qual logo de cara é possível ver um contraste interessante: a impossibilidade de acessar as peças do aparelho mais avançados pela parte traseira.

Enquanto o modelo mais fino traz componentes como a bateria acessíveis dos dois lados, a carcaça em formato único do iPhone 17 Pro faz o aparelho retroceder nesse sentido, com o reparo se dando especificamente pela parte frontal — o que torna necessária a remoção da tela, um componente crítico.

Logo após a remoção da tela, já damos de cara com um escudo gigantesco protegendo a bateria. Trata-se da câmara de vapor, a qual é presa por 13 parafusos Torx e também confere rigidez estrutural ao aparelho. Colada nela está a bateria, que agora não conta com parafusos.

Ela ainda usa um adesivo ativado eletricamente — embora o canal Phone Repair Guru não tenha conseguido desprendê-la usando esse método (foi preciso força bruta), um processo que pôde ser feito com sucesso tanto por Jeffreys quanto pelo canal REWA Technology, o qual também publicou um teardown.

Esse último canal, inclusive, também mostrou que o aparelho conta com bem mais parafusos e menos adesivos em algumas partes, bem como com uma placa-mãe reprojetada para ser significativamente mais compacta — o que a torna mais difícil de ser manipulada.

Na parte traseira, o destaque é a placa de vidro traseira feita de Ceramic Shield, a qual é completamente substituível e removível (bem mais facilmente que o vidro frontal, diga-se). Abaixo dela, ficam os ímãs para o MagSafe e a bobina para carregamento sem fio do aparelho.

Um outro vídeo, descoberto pelo site MacRumors na plataforma chinesa Bilibili, também mostra que o iPhone 17 Pro usa o modem Snapdragon X80 (da Qualcomm) para conectividade 5G, o qual suporta o 5G mmWave e ainda é mais avançado que o componente fabricado pela própria Apple.

