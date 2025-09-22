Navegue

Leitura de 2 minuto

DXOMARK coloca o iPhone 17 Pro no Top 3 das melhores câmeras de smartphones

Luiz Gustavo Ribeiro
22/09/2025 • 14:02
Divulgação/Apple
Close-up nas câmeras do iPhone 17 Pro laranja

O DXOMARK, site especializado em testes de smartphones, laptops, speakers (entre outros), testou recentemente a câmera do iPhone 17 Pro — conferindo-lhe uma pontuação de 168 pontos, suficiente para o aparelho conquistar o terceiro lugar do ranking geral — atrás apenas do Oppo Find X8 Ultra e do HUAWEI Pura 80 Ultra.

Os iPhones 17 Pro/17 Pro Max, cabe lembrar, têm uma configuração de câmera tripla (Fusion Pro) de 48 megapixels com lente telefoto de 4-8x, zoom digital de até 40x, suporte a vídeos de até 4K a 120fps e a ProRes RAW.

DXOMARK: pontuação do iPhone 17 Pro

Segundo o DXOMARK, o iPhone 17 Pro tem o melhor desempenho de vídeo da categoria, superando até mesmo o iPhone 16 Pro com um balanço de branco mais neutro, ruído reduzido em condições de pouca luz e alternância perfeita entre as três câmeras ao aumentar o zoom de 1x para 8x.

YouTube video

Quanto à câmera telefoto 4x, eles explicaram que o iPhone 17 Pro melhorou significativamente para se equiparar à qualidade de zoom oferecida pelo Find X8 Ultra, com o algoritmo proporcionando excelente pós-processamento mesmo em uma faixa de distância focal de 200mm.

Quando se trata de tirar fotos, o DXOMARK elogia o desempenho do HDR 1High dynamic range, ou grande alcance dinâmico. Inteligente do iPhone 17 Pro — especialmente em situações de pouca luz, superando seus rivais mesmo com uma resolução de 12MP.

DXOMARK testa o iPhone 17 Pro (zoom)

Sua fotografia de retrato também é elogiada, com reprodução precisa de cores, tons de pele naturais, exposição consistentemente excelente e bom controle de artefatos. No entanto, o laboratório de testes afirmou que há ruído perceptível em ambientes internos e com pouca luz.

O teste completo, com detalhes sobre a metodologia do DXOMARK, pode ser conferido nessa página.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Posts relacionados