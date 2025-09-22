DXOMARK coloca o iPhone 17 Pro no Top 3 das melhores câmeras de smartphones

O DXOMARK, site especializado em testes de smartphones, laptops, speakers (entre outros), testou recentemente a câmera do iPhone 17 Pro — conferindo-lhe uma pontuação de 168 pontos, suficiente para o aparelho conquistar o terceiro lugar do ranking geral — atrás apenas do Oppo Find X8 Ultra e do HUAWEI Pura 80 Ultra.

Publicidade

Os iPhones 17 Pro/17 Pro Max, cabe lembrar, têm uma configuração de câmera tripla (Fusion Pro) de 48 megapixels com lente telefoto de 4-8x, zoom digital de até 40x, suporte a vídeos de até 4K a 120fps e a ProRes RAW.

Segundo o DXOMARK, o iPhone 17 Pro tem o melhor desempenho de vídeo da categoria, superando até mesmo o iPhone 16 Pro com um balanço de branco mais neutro, ruído reduzido em condições de pouca luz e alternância perfeita entre as três câmeras ao aumentar o zoom de 1x para 8x.

Quanto à câmera telefoto 4x, eles explicaram que o iPhone 17 Pro melhorou significativamente para se equiparar à qualidade de zoom oferecida pelo Find X8 Ultra, com o algoritmo proporcionando excelente pós-processamento mesmo em uma faixa de distância focal de 200mm.

Quando se trata de tirar fotos, o DXOMARK elogia o desempenho do HDR Inteligente do iPhone 17 Pro — especialmente em situações de pouca luz, superando seus rivais mesmo com uma resolução de 12MP.

Sua fotografia de retrato também é elogiada, com reprodução precisa de cores, tons de pele naturais, exposição consistentemente excelente e bom controle de artefatos. No entanto, o laboratório de testes afirmou que há ruído perceptível em ambientes internos e com pouca luz.

Publicidade

O teste completo, com detalhes sobre a metodologia do DXOMARK, pode ser conferido nessa página.

Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10

Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso

Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.