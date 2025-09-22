Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Google Chrome ganha Gemini em desktops (nos EUA) e Liquid Glass no iOS

Douglas Nascimento
22/09/2025 • 20:56
Gemini no Google Chrome

O Google anunciou recentemente um grande update no Chrome para desktops o qual integra fortemente o Gemini, sua inteligência artificial, ao navegador — algo que está disponível inicialmente apenas nos Estados Unidos.

Publicidade

Funcionando no macOS e no Windows, o Gemini pode ser acessado com um clique no seu logo, localizado no canto superior direito do browser. Ele conta com uma interface de chatbot para permitir obter respostas rápidas sobre o que é exibido.

YouTube video

Usuários podem tanto fazer perguntas sobre o conteúdo da aba atual quanto de várias abas ao mesmo tempo, facilitando comparações e cruzamentos de informações que poderiam consumir muito tempo caso feitas “no olho”.

Essa interface também permite rapidamente enviar um comando para encontrar uma página visitada anteriormente, bem como é integrada a aplicativos populares do Google — como o Calendário, YouTube e Maps.

Também disponibilizando o Modo IA diretamente na barra de endereços, o Gemini ganhará características de agente nos próximos meses para realizar tarefas repetitivas para os usuários (como fazer compras online).

Liquid Glass chegando ao iOS

Como notado pelo 9to5Mac, o Google Chrome é o primeiro aplicativo do Google a adotar elementos visuais do Liquid Glass no iOS — algo que já está disponível para usuários do navegador na sua versão 141.

Publicidade

As capturas de tela abaixo mostram bem que o design já está presente em diversas partes do app — desde os botões na interface de abas, passando pelos menus contextuais até o novo teclado do iOS 26.

Liquid Glass no Google Chrome
Liquid Glass no Google Chrome
Liquid Glass no Google Chrome
Liquid Glass no Google Chrome
Liquid Glass no Google Chrome

De acordo com o site, a adoção rápida no Chrome provavelmente aconteceu apenas em partes nas quais são usados elementos visuais do iOS. Em outros apps, pelo menos de início, a mudança deverá se resumir ao teclado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

iPhone 17 Pro Max pode ser recarregado com cabo a até 36W, mostra teste
Posts relacionados