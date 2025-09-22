Google Chrome ganha Gemini em desktops (nos EUA) e Liquid Glass no iOS

O Google anunciou recentemente um grande update no Chrome para desktops o qual integra fortemente o Gemini, sua inteligência artificial, ao navegador — algo que está disponível inicialmente apenas nos Estados Unidos.

Funcionando no macOS e no Windows, o Gemini pode ser acessado com um clique no seu logo, localizado no canto superior direito do browser. Ele conta com uma interface de chatbot para permitir obter respostas rápidas sobre o que é exibido.

Usuários podem tanto fazer perguntas sobre o conteúdo da aba atual quanto de várias abas ao mesmo tempo, facilitando comparações e cruzamentos de informações que poderiam consumir muito tempo caso feitas “no olho”.

Essa interface também permite rapidamente enviar um comando para encontrar uma página visitada anteriormente, bem como é integrada a aplicativos populares do Google — como o Calendário, YouTube e Maps.

Também disponibilizando o Modo IA diretamente na barra de endereços, o Gemini ganhará características de agente nos próximos meses para realizar tarefas repetitivas para os usuários (como fazer compras online).

Liquid Glass chegando ao iOS

Como notado pelo 9to5Mac, o Google Chrome é o primeiro aplicativo do Google a adotar elementos visuais do Liquid Glass no iOS — algo que já está disponível para usuários do navegador na sua versão 141.

As capturas de tela abaixo mostram bem que o design já está presente em diversas partes do app — desde os botões na interface de abas, passando pelos menus contextuais até o novo teclado do iOS 26.

De acordo com o site, a adoção rápida no Chrome provavelmente aconteceu apenas em partes nas quais são usados elementos visuais do iOS. Em outros apps, pelo menos de início, a mudança deverá se resumir ao teclado.