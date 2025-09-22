Governo Trump e China avançam em acordo para manter o TikTok nos EUA

O presidente Donald Trump e o líder chinês Xi Jinping tiveram, na última sexta-feira (20/9), uma conversa por telefone em que, segundo ambos, houve “progresso” na aprovação de um acordo que permitirá a operação do TikTok nos Estados Unidos. O anúncio foi feito por Trump e confirmado pela ByteDance, que agradeceu aos dois líderes, prometeu manter o app no país por meio da entidade TikTok U.S.

O arranjo prevê a criação de uma nova companhia, controlada majoritariamente por investidores americanos. De acordo com o Washington Post, Oracle e Silver Lake deverão liderar o consórcio responsável por cerca de 80% da participação, enquanto a própria ByteDance reduzirá sua fatia para menos de 20%, atendendo ao limite imposto pela lei norte-americana.

"We thank President Xi Jinping and President Donald J. Trump for their efforts to preserve TikTok in the United States. ByteDance will work in accordance with applicable laws to ensure TikTok remains available to American users through TikTok U.S."… — TikTok Policy (@TikTokPolicy) September 19, 2025 Declaração da ByteDance:

“Agradecemos ao Presidente Xi Jinping e ao Presidente Donald J. Trump por seus esforços para preservar o TikTok nos Estados Unidos. A ByteDance trabalhará em conformidade com as leis aplicáveis ​​para garantir que o TikTok permaneça disponível para usuários americanos por meio do TikTok U.S.”

Embora a divisão acionária seja clara, o ponto mais delicado do acordo segue sem resolução: o algoritmo de recomendação continuará sendo propriedade da ByteDance, sendo apenas licenciado ao TikTok U.S. Essa solução permitiria que os mais de 170 milhões de usuários no país permanecessem com a experiência atual.

Entretanto, esse ponto pode acabar sendo alvo de contestação judicial, já que a legislação de 2024 proíbe vínculos operacionais com empresas de países considerados adversários.

Ainda conforme o Washington Post, os usuários nos EUA poderão ter que baixar um novo aplicativo quando o TIkTok U.S. for lançado — a previsão é para 2026. Apesar disso, contas, dados e interações no aplicativo original ainda serão mantidos na nova versão da plataforma.

A Casa Branca confirmou que houve avanços, mas ressaltou que o acordo ainda não está totalmente fechado. O prazo legal para a venda ou banimento do aplicativo expirará em 16 de dezembro, após quatro prorrogações assinadas pelo presidente estadunidense.

