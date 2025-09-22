Governo Trump e China avançam em acordo para manter o TikTok nos EUA

O presidente Donald Trump e o líder chinês Xi Jinping tiveram, na última sexta-feira (20/9), uma conversa por telefone em que, segundo ambos, houve “progresso” na aprovação de um acordo que permitirá a operação do TikTok nos Estados Unidos. O anúncio foi feito por Trump e confirmado pela ByteDance, que agradeceu aos dois líderes, prometeu manter o app no país por meio da entidade TikTok U.S.
O arranjo prevê a criação de uma nova companhia, controlada majoritariamente por investidores americanos. De acordo com o Washington Post, Oracle e Silver Lake deverão liderar o consórcio responsável por cerca de 80% da participação, enquanto a própria ByteDance reduzirá sua fatia para menos de 20%, atendendo ao limite imposto pela lei norte-americana.
Embora a divisão acionária seja clara, o ponto mais delicado do acordo segue sem resolução: o algoritmo de recomendação continuará sendo propriedade da ByteDance, sendo apenas licenciado ao TikTok U.S. Essa solução permitiria que os mais de 170 milhões de usuários no país permanecessem com a experiência atual.
Entretanto, esse ponto pode acabar sendo alvo de contestação judicial, já que a legislação de 2024 proíbe vínculos operacionais com empresas de países considerados adversários.
Ainda conforme o Washington Post, os usuários nos EUA poderão ter que baixar um novo aplicativo quando o TIkTok U.S. for lançado — a previsão é para 2026. Apesar disso, contas, dados e interações no aplicativo original ainda serão mantidos na nova versão da plataforma.
A Casa Branca confirmou que houve avanços, mas ressaltou que o acordo ainda não está totalmente fechado. O prazo legal para a venda ou banimento do aplicativo expirará em 16 de dezembro, após quatro prorrogações assinadas pelo presidente estadunidense.
