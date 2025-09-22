Navegue

Leitura de 2 minuto

iMazing 3.4 chega com refinamentos na interface, melhorias em exportação e mais

Luiz Gustavo Ribeiro
22/09/2025 • 21:10
iMazing 3.4

O iMazing chegou à versão 3.4 não só com suporte aos dispositivos e sistemas operacionais mais recentes da Apple, mas também uma interface aprimorada em vários conjuntos de dados, além de novos recursos.

Entre esses aprimoramentos está uma nova barra lateral que organiza notas fixadas e excluídas, enquanto os filtros simplificam a classificação e a seleção de datas. Agora também é possível visualizar tabelas, listas recuadas, cores de texto e novos tipos de anexos (áudio, vídeo e gravações de chamadas).

Visualização de Notas no iMazing 3.4

A exibição de conteúdos dos apps Mensagens (Messages) e WhatsApp agora inclui um visualizador de fotos dedicado para anexos de imagem e vídeo, com navegação em carrossel semelhante ao app Fotos (Photos). No caso do mensageiro da Meta, também foi adicionado suporte aos Canais.

Visualização de fotos no iMazing 3.4

O aplicativo Contatos agora exibe contagens de grupos, ícones de status do iCloud e links acionáveis ​​para números de telefone, emails e URLs. Além disso, o conjunto de dados do app Telefone (Phone) agora mostra o histórico de chamadas e o tempo total de conversação na barra lateral.

Histórico de ligações do iMazing 3.4

Já a ferramenta “Exportar Todos os Dados” agora está mais precisa graças à adição de um filtro de pesquisa de metadados para refinar as exportações por nome do contato, email, número de telefone, etc. Além de um filtro de intervalo de datas para restringir as exportações a um período específico.

Opções de exportação do iMazing 3.4

O iMazing 3.4 também expande as ferramentas profissionais, entre elas:

  • Novas funções do Modo Desenvolvedor como montagem de imagens, instalação de pacotes personalizados e exportação do registro de E/S.
  • Novas ações de blueprint e etapas atualizadas do Assistente de Configuração para o iOS 26.
  • Novas opções para exportar itens de dispositivos e backups cujos metadados correspondem a um termo de busca específico.
  • Novos indicadores de comprometimento para spywares de empresas como Candiru, Wintego Helios e EagleMsgSpy.

É possível obter o iMazing 3 com 50% de desconto e aproveitar todos os novos recursos já! O download para macOS e Windows pode ser realizado nessa página.

Luiz Gustavo Ribeiro
