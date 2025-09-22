Navegue

Teste de recarga do iPhone 17 Pro Max pela ChargerLAB
iPhone 17 Pro Max pode ser recarregado com cabo a até 36W, mostra teste

Douglas Nascimento
22/09/2025 • 19:37
Leitura de 1 minuto

Uma das novidades dos iPhones 17 Pro em relação aos modelos correspondentes do ano passado é um aumento na potência de carregamento máxima dos aparelhos, a qual foi mostrada na prática em testes realizados pelo pessoal do ChargerLAB.

Ao colocar um iPhone 17 Pro Max à prova usando nada menos que 15 carregadores originais da Apple (de modelos e potências variadas), o canal mostrou que o aparelho pode ser recarregado a até 36W — nos nossos testes, chegamos a 35W —, desde que se use um carregador e um cabo compatível.

Seis carregadores da Maçã em específico (a maioria deles projetados para alimentar máquinas maiores, como MacBooks) foram capazes de recarregar o aparelho nessa potência: os adaptadores de energia de 40W, 61W, 67W, 70W, 96W e 140W.

Carregadores com potências menores geralmente conseguiram recarregar o iPhone com cerca de um ou dois watts a menos em relação ao que está no papel. O adaptador de 35W, por exemplo, consegue alimentar o aparelho a 33W.

Vale ressaltar que esse é um bom aumento em relação aos iPhones 16 Pro, cujo pico de carregamento girava em torno dos 30W de potência — um número que já era um aumento bem relevante em relação à geração anterior.

Bom ver como a Apple vem evoluindo seus aparelhos nesse quesito, não acham?

Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
