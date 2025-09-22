iPhone Air vai bem em teste de “entortamento”; iPhones 17 Pro têm ponto fraco que facilita riscos

Na semana passada, falamos aqui sobre um teste de “entortamento” do iPhone Air, que tem levantado preocupações acerca da sua durabilidade apesar da promessa de que ele seria o iPhone mais resistente já lançado até hoje, vinda da própria Apple.

Esse teste, no entanto, foi conduzido pela própria gigante de Cupertino, o que poderia deixar algumas pessoas com um pé atrás. Por isso, muitos estavam esperando o YouTuber Zack Nelson (do canal JerryRigEverything), conhecido pelos seus famosos testes de durabilidade, publicar o seu vídeo focado no modelo ultrafino, nos dando uma melhor noção da sua resistência no mundo real.

Isso, como é possível notar abaixo, já aconteceu e, ao que tudo indica, a Apple não estava mentindo quando fez essa afirmação, com os principais destaques ficando justamente para a resistência da tela a riscos e para a resistência da carcaça, que precisa de muita(!) força para ser entortada.

Ao contrário do famigerado iPhone 6 Plus, que podia ser entortado com certa facilidade (e ao ponto de causar danos irreversíveis), o iPhone Air requer uma força imensa para entortar, voltando para o seu formato original assim que a força aplicada pelo YouTuber foi cessada.

Nelson, porém, não se contentou com isso, levando o smartphone a uma máquina que ele tinha na garagem e que é capaz de aplicar uma pressão bem maior. Nesse caso, o iPhone Air não só entortou como quebrou, mas só depois de receber mais de 98kg de carga pontual.

Embora o vidro frontal (feito de Ceramic Shield 2) do aparelho tenha trincado no processo, o vidro traseiro (feito de Ceramic Shield de primeira geração) se manteve intacto mesmo após receber essa força imensa, ressaltando ainda mais a resistência do iPhone Air.

Além do teste de “entortamento”, o iPhone Air também passou por um teste de resistência a riscos, tendo apresentado uma performance considerada muito boa.

Segundo o YouTuber, a tela do modelo ultrafino só foi apresentar riscos superficiais após entrar em contatos com ferramentas com um nível de dureza 7 — o que é um avanço, levando em conta que os modelos anteriores de iPhone costumavam riscar com ferramentas de nível 6.

A Apple, vale lembrar, diz que o Ceramic Shield 2 do iPhone Air e dos iPhones 17 é 3x mais resistente a riscos, e isso parece mesmo ser o caso.

A lente da câmera traseira (feita de safira) também passou por um teste parecido, mas não apresentou danos visíveis. O mesmo não pode ser dito, porém, para a proteção do flash True Tone, que ficou bastante danificada.

E o iPhones 17 Pro?

Nos últimas dias, muito tem se falado sobre a propensão que os iPhones 17 Pro teriam de apresentar riscos em sua carcaça, principalmente entre os modelos mais escuros. Segundo Nelson, no entanto, o problema é um pouco menos preocupante do que o esperado.

Em seu teste de riscos do iPhone 17 Pro, o YouTuber pôde averiguar que os modelos, na verdade, são relativamente resistentes a riscos — características proporcionada pelo processo de anodização do alumínio, necessário para a fixação da tinta que dá cor aos aparelhos.

Acontece que esse processo acaba criando uma espécie de camada protetora extra para o alumínio, aumentando a resistência geral da carcaça a riscos (nível 9 da escala Mohs). Isso significa que os novos iPhones topos-de-linha da Apple não podem ser riscados por itens do dia a dia como moedas e chaves. Na maioria dos casos, as marcas deixadas por esses objetos podem ser removidas simplesmente ao passar o dedo pela superfície do iPhone.

Há, no entanto, um grande ponto fraco no design dos iPhones 17 Pro: as bordas do platô da câmera. De acordo com o YouTuber, por contarem com ângulos bastante agudos, elas não trazem uma camada de proteção tão grossa quanto o resto do aparelho, tornando-as muito mais suscetíveis a riscos, incluindo os provocados por meras moedas e chaves.

Essa fraqueza é um problema conhecido do processo de anodização do alumínio — e que já deu dor de cabeça para a Apple no passado, diga-se. Há, no entanto, formas de evitá-lo, como ao adotar cantos com um raio maior, como o recomendado pela certificação militar MIL-STD-810H.

Ao que tudo indica, a Maçã não seguiu essa recomendação para preservar o design desses aparelhos, que sofreu mudanças significativas este ano. Isso, no entanto, poderá incomodar alguns usuários, principalmente aqueles que gostam de usar os seus aparelhos sem capas de proteção.

Os novos aparelhos, contudo, foram muito bem nos outros testes promovidos pelo YouTuber, inclusive no de resistência do vidro frontal — o que era esperado, já que ele também é feito de Ceramic Shield 2. Eles também não puderam ser entortados, mas isso já era esperado, dada a sua espessura bem mais avantajada que a do iPhone Air.

