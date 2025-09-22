Mais da metade dos apps para iOS possui falhas que podem expor usuários, diz pesquisa

Um relatório global da Zimperium revelou que uma parcela significativa dos aplicativos móveis disponíveis para iOS e Android ainda apresenta brechas que podem resultar em vazamentos de informações sensíveis de usuários. O documento possui como escopo analisar os riscos de segurança ligados ao uso de APIs .

Segundo o estudo, cerca de um em cada três aplicativos do sistema operacional da Google, e mais da metade dos apps para iOS vazam dados que podem ser explorados em ataques. A pesquisa aponta ainda que quase metade dos aplicativos contém informações embutidas diretamente no código para facilitar a ação de criminosos por meio de engenharia reversa.

Os números também revelam vulnerabilidades em dispositivos. Um em cada 400 dispositivos Android passaram pelo processo de root e um em cada 2.500 iPhones apresenta jailbreak. O levantamento identificou ainda que 3 em cada 1.000 celulares já estão, de alguma forma, comprometidos.

O relatório chama atenção para a exposição em aplicativos de nicho: quase um terço dos apps financeiros no Android e um quinto dos apps de viagem no iOS seguem suscetíveis a ataques do tipo man-in-the-middle , mesmo quando adotam medidas externas de proteção.

Para reduzir riscos, a Zimperium defende que a proteção deve começar nos próprios aplicativos, com práticas como ofuscação de código, armazenamento seguro de credenciais e validação de chamadas de API.

via Infosecurity Magazine, Canaltech