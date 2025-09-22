Oferta: iPhone 16e (256GB) com 33% de desconto!

O iPhone 16e é o smartphone de entrada da Apple. Lançado no começo do ano, ele traz várias funções interessantes para quem quer um iPhone, mas não pode ou não quer gastar tanto em um modelo 16 ou 17.

Ele possui uma tela de 6,1 polegadas, uma câmera 2-em-1 Fusion de 48 megapixels, além do processador A18 e o botão de Ação (Action Button). Ele também é compatível com a Apple Intelligence, que já está disponível em português do Brasil.

Se você está atrás desse modelo, hoje a Amazon está com uma promoção excelente. Trata-se da versão de 256GB, na cor branca. Ele está saindo por R$4.424,47!

iPhone 16e de 256GB



Parcelado: de R$6.599,00 por R$4.424,47 em até 12x

À vista: de R$5.939,10 por R$4.159,00https://t.co/p7UV5kO4Hj — MM Ofertas (@MMOfertas) September 22, 2025

Se levarmos em conta que o preço tabelado desse modelo aqui no Brasil é de R$6.599,00, estamos diante de um desconto de 33%! Esse valor pode ser parcelado em até 12 vezes nos cartões de crédito.

Para quem preferir pagar à vista, o mesmo iPhone 16e sai a R$4.159,00 — representando um desconto de 30% em relação ao valor à vista praticado pela Maçã, de R$5.939,10.

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! 📱

